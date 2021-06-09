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Milyonlarca vatandaşa müjde! 31 Ağustos’a kadar başvuran vatandaşın borcunun yarısı silinecek

09.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların heyecanla beklediği borçların yapılandırmasıyla alakalı yasa yürürlüğe girdi. Sigorta primleri, vergi cezaları, KYK borçlarının yeniden yapılandırması gibi birçok kanun, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Milyonlarca vatandaşa müjde! 31 Ağustos’a kadar başvuran vatandaşın borcunun yarısı silinecek

Milyonlarca borçlu vatandaş için yeni bir yapılandırma imkânı tanıyan yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmesinin arkasından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yasaya göre, SGK prim borçları, vergi cezaları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılacak. Belediyelerin emlak ve çevre vergisi, su alacakları, otoyol ve köprü cezaları, motorlu taşıt vergileri de bu kapsama dâhil edildi.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

30 Nisan’dan önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan faydalanabilecek. Bunun için 31 Ağustos'a dek başvuru yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemeleri eylül ayı sonuna dek yapılacak.

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirmiş oldu. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021’e devreden zararlarının yarısı silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları ise yapılandırılacak.


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