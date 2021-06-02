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Milyonları ilgilendiren karar yayınlandı! İndirime devam! KDV ve kira stopaj…

02.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre; KDV indirimi ile kira stopaj oranındaki indirimler, 31 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde ekonomik olarak destek olunması için 31 Mayıs’ta sona erecek olan KDV inirim süresi, 31 Temmuz’a uzatıldı.

Milyonları ilgilendiren karar yayınlandı! İndirime devam! KDV ve kira stopaj…

31 Mayıs’ta sona erecek olan KDV indirimi ve kira stopaj oranındaki indirimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 31 Temmuz’a kadar uzatıldı. Söz konusu karar Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TEMMUZ SONUNA KADAR UZATILDI

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi dâhilinde 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması düşünülen yeme-içme hizmetleri, yolcu taşımacılığı, sinema-tiyatro, kültürel faaliyetler, operet, opera, müze giriş ücretleri, bale, konferans, kongre, konser, seminer, düğün, fuar ve lunapark giriş ücretleri, balo, nikah ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, kuru temizleme, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı.

Milyonları ilgilendiren karar yayınlandı! İndirime devam! KDV ve kira stopaj…

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