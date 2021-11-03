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Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

03.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına girmemize son 2 ay kalmışken, milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla şimdiden rakamlar tahmin edildi.

Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca asgari ücretli 2022 yılında yapılacak zam için gözünü, kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Daha önce enflasyonun 5-6 puan üstünde artırılan asgari ücretin bu sene de aynı formülle artırılacağı düşünülerek çeşitli hesaplamalar yapılmaya başlandı. TÜİK’in son 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından net rakam ortaya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Bu rakamın ardından geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu rakamın açıklanması ile birlikte maaşlara gelecek zam da belli olacak. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 16,40 civarında olacağı öngörülüyor. Enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücret yüzde 22 civarında zam görmesi bekleniyor. Eğer bu olasılık gerçekleşirse 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkması bekleniyor. Yalnız bu rakamlarda da değişiklik olabilir. Net rakam asgari ücret tespit komisyonun yapacağı görüşmelerin ardından belli olacak.

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demiröz, "Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

1-İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

2- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

3- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

4- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

5- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

6 Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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