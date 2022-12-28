Milyonları ilgilendiriyor: Bina ruhsatlarında yeni dönem başlıyor! 1 Ocak'tan itibaren...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, aşamalı olarak başlatılacak. Binalardaki bu yeni düzenleme 1 Ocak'ta zorunlu hale getirilecek.

1 OCAK'TAN İTİBAREN

Yeni düzenlemeye göre; 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren; bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az "B" olacak şekilde inşa edilmek zorunda olacak.

Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması da zorunlu tutulacak.

ŞARTLARA UYMAYANA RUHSAT YOK

Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri bu şartlara göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ İTHALATI FATURASINI DÜŞÜRECEK

Yapıların 2023'ten sonra bu şartlara uygun olarak inşa edilmesi halinde Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında yıllık olarak 10 milyar lira düşüş bekleniyor.



