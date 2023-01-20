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Milyonları ilgilendiriyor: İmar affı gelecek mi? 9’uncu imar barışı için gözler Meclis'te

20.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmar affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin duyurulmasının ardından gözler imar affına çevrildi. Son olarak 8 Haziran 2018'de geniş kapsamlı bir imar affı getirilmişti. Bu tarihten itibaren imar affından yararlanamayanlar için heyecanlı bekleyiş başladı. 9’uncu imar barışı için gözler Meclis'e çevrildi...

Milyonları ilgilendiriyor: İmar affı gelecek mi? 9’uncu imar barışı için gözler Meclis'te

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışının bu yıl içerisinde gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketinin duyurulmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen imar barışı son olarak 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için çıkarılmıştı. Peki, İmar affı gelecek mi? İmar barışı için gözler Meclis'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi...

İMAR AFFI GELECEK Mİ?

Gecekondu, kaçak ya da mevzuata uygun olmayan yapılar için gelmesi beklenen imar affı düzenlemesi son olarak 11 Ekim’de TBMM Komisyonuna sevk edilmişti. İmar affı düzenlemesi için şimdi gözler Meclis'e çevrildi.

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10 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

İmar affı düzenlemesi son olarak 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla çıkarılmıştı. İmar barışından 10 milyonu aşkın kişi yararlandı.

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İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar kapsamında düzenleniyor.

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