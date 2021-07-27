Milyonları kapsıyor, gençlerin hesabına yatıyor! Aylık 7 bin 800 TL...

Pek çok üniversite başarılı öğrencileri kendi bünyesine katmak için burs imkânları sunuyor. 4 Ağustos’ta sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, üniversite tercihlerinde, üniversitenin her türlü olanaklarını dikkate alarak seçimde bulunuyor. Sizler için başarılı öğrencilere burs veren üniversiteleri bir araya getirdik. Aylık 7 bin 800 TL’yi bulan burs imkanlarından faydalanmak için mutlaka haberimize göz atın.

YKS’DE DERECE ALAN ÖĞRENCİLERE 7 BİN 800 TL’YE VARAN DESTEK

YKS’de derece alan öğrencilere pek çok destek sağlanıyor. Bu destekler yemek, yurt ve burs gibi imkânlardan oluşuyor. Bir araya getirdiğimiz üniversitelerin burs imkânları 300 TL’den başlayıp 7 bin 800 TL’ye kadar çıkıyor. Aşağıdaki listeden okulların öğrencilere verdikleri destek miktarlarını bulabilirsiniz.

İşte burs imkânı sağlayan üniversiteler:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi, ilk 100'e giren öğrencilere birinci tercihine yerleşmek koşuluyla burs veriyor. 9 ay süreyle aylık 600 TL’ye varan nakit ödeme, kitap bursu (yıllık 400 lira), yemek bursu (aylık 120 lira), havuz ve fitness ücretsiz üyeliği gibi imkanlar da sağlıyor.

ODTÜ

İlk 10'a girip üniversiteyi seçenlere yılda 9 ay boyunca ayda 2 bin TL, ilk 50'ye 1500 TL, ilk 500 girenlere 900 TL veriyor.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Üniversite sınavında ilk 5 binde olanlara aylık 1500, 1 ile 10 bin arasında olanlara ise 1000 lira başarı bursu veriyor. Tercih bursu kapsamında ise ilk tercihine yerleşene yılda 9 ay aylık 600, ikinci tercihine yerleşene ise 500 lira ödüyor. İlk 10 binde yerleşenlere 1220 lira yurt desteği imkanı bulunuyor.

İTÜ

İlk 100'e girip İTÜ'yü seçenlere öğrenim hayatı boyunca 5 bin lira (4x12 ay), 101-500'e girenlere 4 bin TL, 501-1.000 arasına girenlere 3 bin TL burs imkanı bulunuyor. Yemek bursu, yurtta 1 ya da 2 kişilik odada konaklama, bilgisayar ve ilk 100'e hazırlığı yurt dışında okuma gibi fırsatlar da sunuyor.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Tam burslu yerleşenlerden ilk 5 bin başarı sıralamasındakilere 9 ay boyunca aylık 900, 1500 ya da 2 bin 500 lira nakit burs, aylık 750 lira yemek bursu ve yurt bursu sağlıyor.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İlk bine girenlere yılda 7 ay süreyle aylık 1500 ile 6 bin lira arası nakit burs, ücretsiz yurt ve yemek olanağı sunuyor

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Burslu olarak kayıt yaptıranlardan ilk bine giren öğrencilere bin lira ile 2 bin 500 lira arasında burs imkânı sunuyor. Burs yılda 9 ay boyunca ödeniyor.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

İlk 100'de yer alanlara 9 ay boyunca aylık 2 bin 500, ilk 500'e 2 bin, ilk bine bin, ilk 3 bine de 500 TL nakit burs veriyor.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

İlk 100 bine giren öğrencilere burs veriyor. Aylık burs miktarı başarı sırasına göre 300 ile 7 bin 800 TL arasında bulunuyor. Yılda 8 ay süreyle ödeme yapılıyor.

MEF ÜNİVERSİTESİ

Tam burslu yerleşen ve bu puan türünde ilk 5 bine giren öğrencilere 9 ay boyunca aylık 500 ile 500 TL arası başarı bursu sunuyor.



