Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek! Fiyatlar yüzde 135 artmıştı: ABD'nin yeni vize ücretlerinde 'Türkiye' detayı

ABD'nin turist vizelerine uyguladığı ücrete yüzde 135 zam yapılmış, böylece vize ücreti 185 dolardan 435 dolara yükselmişti. Birçok ülke vatandaşını üzen bu zam haberinde Türk vatandaşlarıyla ilgili detay dikkat çekti.

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek! Fiyatlar yüzde 135 artmıştı: ABD'nin yeni vize ücretlerinde 'Türkiye' detayı
ABD Kongresi'nin kısa süre önce kabul ettiği “One Big Beautiful Bill Act” yasa dünyanın gündemine oturdu. Düzenlemeyle göçmen olmayan vize başvuruları için 250 dolarlık ek ücret geliyor. Böylece ABD vizesi ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseliyor.

YÜZDE 135'LİK ZAMDA TÜRKİYE DETAYI

Son zamlarla birlikte ABD vizeleri, dünyanın en pahalı vizeleri arasına girdi. Bu zam ABD'ye gitmek isteyenleri kara kara düşündürürken Türkiye detayı ortaya çıktı.

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek! Fiyatlar yüzde 135 artmıştı: ABD nin yeni vize ücretlerinde Türkiye detayı 1

TÜRKLERİ ETKİLEMEYECEK

Zammın özellikle turistler ve öğrenciler için seyahat maliyetlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ancak t24'te yer alan habere göre; ABD Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir değişiklik bulunmadığı bildirildi.

Milyonları üzen zam haberi Türkleri etkilemeyecek! Fiyatlar yüzde 135 artmıştı: ABD nin yeni vize ücretlerinde Türkiye detayı 2

Söz konusu zam, ABD'yi ziyaret etmek için vizeye ihtiyaç duymayan ESTA programındaki ülkelerden gelen kişiler için de geçerli olmayacak.

