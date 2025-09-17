Milyonların beklediği haber! Emeklilik için 'kuvvetle muhtemel' deyip tarih verdi 'Bunlar da kapsama alınabilir'

Milyonlar merakla kademeli emeklilik konusunda atılacak adımları bekliyordu. Peki, emeklilikte kademede yeni düzenleme nasıl olacak? Kademeli emeklilikte düzenleme ne zaman çıkar, kapsam genişler mi? Uzman isim canlı yayında kritik tarihi verdi. İşte detaylar...

"GENİŞLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUM"

TGRT Haber canlı yayınında kademeli emeklilik ile ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Kademeli emeklilik derken kapsam çok geniş. Hatta ilk defa bizim bahsettiğimiz bir husus oldu, nedir biliyor musunuz? Şimdi kademeli emeklilik derken hemen EYT sonrası yani 9 Eylül 99 - 30 Nisan 2008. Ancak ben bunun genişleyeceğini de öngörüyorum. Nasıl genişleyecek? Eğer hatırlayacak olursak EYT'de ne oldu? Aslında EYT'li olmadığı halde hükümet ne yaptı? Askerlik borçlanmasıyla ya da kadınların staj sigortası varsa annelerin borçlanmayla onlar da EYT'ye katıldı. Eğer ki emeklilikte kademe ile ilgili düzenleme olursa bu borçlanmalar da işin içerisinde katılırsa sadece kademeli olanlar değil, örneğin 2009 yılında ya da 2020 yılında ilk defa sigortası var ama işte bir annedir, diyelim ki staj sigortası 2002'dir, 2003'tür ya da 2005'tir. Bu da bu kapsama dahil edilebilir. Yine askerliği olanlar da geriye dönük çektikleri zaman az önceki söylediğim aralığa bunlar da kapsama alınabilir.

"ÖRNEĞİ YOK"

Emeklilikte kademe bekleyenler şu anda gerçekten Türkiye'nin gündemine oturmuş bulunmakta. Neden? Yani aslında bu iş sadece emekli olma meselesi değil. Neden? Bir vicdani mesele haline geldi. Bir de bu işin bir psikolojik travma haline geldiğini görüyoruz. Yani şimdi her zaman söylüyoruz aynı şeyleri. Bir düşünün ya ikiz kardeş ben örnek verdim, ya birinin sigortasını muhasebeci yetiştiremiyor, ertesi gün veriyor, arada 17 yıl 20 yıl kabul edilebilir değil. Ve böyle bu kadar yüksek fark, nesiller arası fark daha önceden de defalarca söyledik, bunda dünyada örneği yok.

"BUNUN DÜZENLENMESİ ELZEM"

Mesela sosyal güvenlik reformu yapıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı dönemde 2008 yılında, dolayısıyla hemen kademeden sonra girenler için 40 yıla yakın bir kademe öngörüldü. 40 yıllık bir geçiş süreci öngörüldü. Düşünebiliyor musunuz? Tam 40 yıl. Yani siz 2008 Mayıs'tan itibaren girdiyseniz işe giriş tarihinize göre 58-60 yaş 2035 yılına kadar emekli oluyorsunuz.

Ama emeklilikte kademede ise EYT'den sonra birdenbire dev bir çukur oluyor. Hal böyleyken bunun düzenlenmesi elzem.

YAKIN BİR TARİHTE DÜZENLEME ÇIKAR MI YA DA NE ZAMAN ÇIKAR?

Borçlanma ile birlikte toplam sayı 4 milyon 400 bin civarı bir kitleyi düşünün. Dolayısıyla bunların eşlerini falan da düşündüğünüz zaman neredeyse 10 milyona yakın bir seçmen. Bunların 2026'da çıkması mümkün değil. Onu net bir şekilde söylüyorum. En erken 2027 yılında çıkmasını bekliyoruz. 2027 yılında bu düzenlemenin artık hükümetin de gündeme gelmesini ve bu yönde düzenleme yapılmasının çok kuvvetle muhtemel olduğunu öngörüyorum.

2027 sonlarına doğru bizim tüm beklentimiz çünkü az önce de ifade ettim. Eş ya da çocuklarla birlikte 10 milyonu aşan bir kitleden bahsediyoruz. Bunu hiç kimse görmemezlikten gelemez. Mümkün değil. Ve yine şu anda sosyal medya bütün medyanın tek gündemi kademeli emeklilik o kadar organize bir şekilde çalışıyordu"