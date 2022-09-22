Milyonların beklediği yasa teklifi için mesai başladı! İcra dosyalarının tasfiyesi, bin liralık doğal gaz desteği...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yasa teklifi için mesaiye başlandı. İcra takibi başlatılan iki bin liranın altındaki borçların tasfiye edilmesini öngören ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifinin 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında Meclis'te düzenlenen toplantıya bürokratlar da katıldı. 60 ile 80 madde arasında olması beklenen torba yasa teklifinde vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor.

BİN LİRALIK DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Buna göre, iki bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık bir milyon kişi yararlanacak. Varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçların da devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor. Düzenleme içinde şirketlerin çalışanlarına bin liraya kadar doğal gaz desteği vermesi de öngörülüyor. Şirketlere, çalışanlarına doğal gaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da gündemde. Bu düzenlemenin ise torba teklifin içine koyulması planlıyor. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli olacak.

5.5 MİLYON VATANDAŞ İCRA TAKİBİNDEN KURTULMUŞ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış iki bin lira ve altındaki alacaklar, gider gösterilerek vergiden düşürülecek ve tasfiye edilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da düzenlemeye dahil olacak. Böylece yaklaşık 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulmuş olacak.

