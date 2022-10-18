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Milyonların cebini rahatlatacak çalışma! Artık 1.270 TL cepte kalacak! Düğmeye basıldı

18.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir vergisinde, senenin son aylarına doğru çalışan maaşlarında kesinti yapılıyordu. Bununla birlikte çalışanların cebine daha az para giriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı. Çalışanların kazançları üzerinden ödedikleri vergi olan gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılacak.

Milyonların cebini rahatlatacak çalışma! Artık 1.270 TL cepte kalacak! Düğmeye basıldı

Vergi dilimi nedeniyle maaşlarda eylül-ekim aylarında kesinti gerçekleştiriliyordu. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüşmüş ve müjdeyi duyurmuştu. Çalışmalar hız kazandı ve iki Bakanlık ilk adımı attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MEKTUP

Temmuz zammı ile beraber gelir vergisi güncellenmediği için ücret kayıpları meydan geldi. Senenin son aylarına doğru, çalışanların maaşlarından kesinti yapılıyor. Örnek vermek gerekirse senenin başında 10 bin TL kazanan çalışan, vergi dilimlerinin girmesiyle kazancı 9 bin 143 TL oluyor. Ocakta yüzde 15 olan vergi ağustos ayında yüzde 27'ye çıkıyor.

Bakan Bilgin, özellikle ücretleri yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda olumlu bir yaklaşımda oldukları mesajını verdi. Türk-İş, Hak-İş gelir vergisinde tarife basamaklarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını talep ederken, sendikalar düzenleme talebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın aktardığı bilgiye göre aylık 8 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın geliri kesintiler nedeniyle ocak ayına kadar net 6 bin 395 liraya düşüyor.

Milyonların cebini rahatlatacak çalışma! Artık 1.270 TL cepte kalacak! Düğmeye basıldı

10.000 LİRADA 1.270 TL CEPTE!

Bu uygulama ile 10.000 TL ücret alan işçide ocak ayında 630 TL vergi kesintisi yapılırken, eylül-ekimde ücretlerde 1900 TL'ye yakın kesinti gerçekleştiriliyor. Bu düzenleme ile, bu örneğe göre 1.270 TL çalışana kalacak. Vergi dilimindeki artışın ücretin niteliğini ve alım gücünü aşındırması önlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gelir vergisi düzenlemesi konusunda bir araya geldi. Bakan Bilgin, konuyla alakalı çalışmanın devam ettiğini belirtirken, işçi ve işveren, gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret brüt tutarının bir miktar üstünde olmasını talep ediyor.

2022 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Ücret gelirleri

Gelir dilimleri Vergi oranı

32.000 TL'ye kadar %15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası %27

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası %35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası %40

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Anahtar Kelimeler:
Gelir Vergisi vergi
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