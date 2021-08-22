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Milyonların gözü bu haberde! 6. dönem toplu sözleşme sonucu yarın açıklanıyor

22.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin ne zaman sonuçlanacağı belli oldu. Merakla beklenen son dakika haberine göre 6. dönem toplu sözleşme sonucunun yarın 14.30'da açıklanacağı duyuruldu.

Milyonların gözü bu haberde! 6. dönem toplu sözleşme sonucu yarın açıklanıyor

Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak sorusu 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi tarafından cevaplanması bekleniyor. 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, yeni zam teklifi dün sunulmuştu.

Toplu sözleşmenin bu aşamasında yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor. Peki sonuç ne zaman açıklanacak?

TARİH BELLİ OLDU

Son dakika açıklamasına göre 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunun yarın 14.30'da açıklanacağı duyuruldu.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM KURULU DEVREYE GİRECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği bu akşam sona erecek.

Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.


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Anahtar Kelimeler:
Memur
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