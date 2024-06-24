FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi

Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.06.2024 15:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü artık 3 Temmuz'da. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni zamlı maaşlar da belli olacak. Şu ana kadar 5 aylık veriler kesinleşti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş hem memur ve memur emeklisi için hem de SSK ve Bağkur emeklileri için 2 ayrı oran duyurdu. Memurlara ve emekliler için yapılacak zam oranı kaç? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi

2024'ün ilk yarısı geride kaldı. 6 ayda bir zam alan memur ve emekliler için 3 Temmuz'da kritik veriler açıklanacak. Yılın ikinci yarısında alınacak maaşlar 3 Temmuz verilerinden sonra kesinleşecek. Haftaya düğümün kopması beklenirken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş TRT Haber'e beklediği zam oranını duyurdu.

iStock-991115098

5 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.

iStock-1063289472

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

iStock-1473586205

UZMAN İSİM ORAN VERDİ

Memur ve emeklinin temmuzda alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

Memur ve memur emeklisinin maaş artışı, hesaplamaya göre toplu sözleşme ile enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğu zaman, haziran enflasyon verisinin de eklenmesiyle yüzde 20 ila 21 arasında olması beklenmektedir.

SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklamaMehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama
ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükselttiATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti
Vergi zammı beklenirken, bu gece yeni zam geliyor! Vergi zammı beklenirken, bu gece yeni zam geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur bağkur emekli emekli memur maaşı ssk
En Çok Okunan Haberler
"Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti

"Ben bu Beren'i yerim..." Muhabirin sözleri tepki çekti

Milli Takım'da bir sakatlık şoku daha!

Milli Takım'da bir sakatlık şoku daha!

Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi

Milyonların gözü o tarihte! Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oluyor: Uzman isim iki ayrı oran verdi

ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti

ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti

Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama

Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.