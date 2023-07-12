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Milyonların gözü TBMM'de! Memur zammı ve emekli zamlarına ilişkin teklifin görüşmeleri başladı

12.07.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı ve emekli maaşı için zam oranlarını da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geldi. Milyonlarca vatandaşın beklediği yasa teklifinin görüşmelerine başlandı. Memur zammı ve emekli zammı için artık yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte TBMM'deki görüşmenin detayları...

Milyonların gözü TBMM'de! Memur zammı ve emekli zamlarına ilişkin teklifin görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi (SP) Grup Başkanvekili Mesih Şahin, ekonomik kriz, hayat pahalılığı gibi önemli sorunların gölgesinde, gençlerin gelecek karamsarlığı içerisinde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin adımlarına ilişkin, "NATO'ya üyelik ancak oy birliğiyle mümkün olduğundan, Türkiye'nin bu husustaki iradesi ve tavrı elbette ki belirleyicidir. Dolayısıyla, tutarlı dış politika, doğru diplomasi ve Türkiye'nin elindeki meşru imkanlarla Türk milletinin yüksek menfaatlerinin en etkili şekilde sağlanması mümkündür" değerlendirmesinde bulundu. Dervişoğlu, bu konuda Hükümete 'Meclis'i bilgilendirme' çağrısı da yaptı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, görüşmeleri başlayan yasa teklifine ilişkin, "1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında yüzde 17,55'lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılması söz konusudur ve elbette ki gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha fazla olsun. Ancak, tabii, bütçe imkanlarını da mutlaka dikkate almak gerekir ve sayıları 15 milyonu aşkın, neredeyse 16 milyona yaklaşan emeklilerimize ise yüzde 25 oranında zam yapılması söz konusu ve toplumda gördüğümüz kadarıyla emeklilerimizin aylıklarında yapılan bu zam miktarı da yeterli bulunmamıştır, bu da bir hakikattir" dedi.

EK BÜTÇE TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'ek bütçe' teklifine ilişkin, "1 trilyon 119 milyar TL'lik ek bütçe getiriyorsunuz ancak torba kanunun içinde Cumhurbaşkanına da 794 milyar TL'lik ilave ödenek sağlıyorsunuz. Nereye saklarsanız saklayın bunun anlamı şudur; Getirdiğiniz ek bütçenin toplam miktarı 1,9 trilyon TL'dir. O halde soralım; Neden saklıyorsunuz? Getirin hepsini ek bütçenin içine koyun ve hep beraber görüşelim" açıklamasında bulundu.

NATO ZİRVESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise NATO zirvesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde Türkiye'nin kazançları doğrultusunda çok önemli temaslar ve diyaloglar yapmıştır. Türkiye için, milletimiz için kazanç olan çok önemli gelişmeleri de hep birlikte bu dönemde yakından takip edeceğiz ve sonuçta da yüce Meclisimizde bu çerçevede onaylanmış olacak, Meclisimizin iradesine sunulmuş olacak" dedi.

GRUP ÖNERİLERİ

Konuşmaların ardından grup önerilerine geçildi.

SP'nin Kanun Hükmünde Kararnameler, İYİ Parti'nin İsveç'in NATO üyeliği, YSP'nin yargılanan gazeteciler ve CHP'nin vergi adaleti ile ilgili grup önerileri reddedildi.

AK Parti'nin, emekli ve memur zamlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin gündemin ön sıralarına alınmasına ilişkin önerisi ise kabul edildi.

TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI

Genel Kurul'da, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

(DHA)

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