Milyonların zamlı maaşı belli oldu ama bu ayrıntıya kimse dikkat etmedi! Özgür Erdursun: 'En düşük emekli aylığı 33 bin lira olabilirdi' diyerek açıkladı!

2025 yılında memur ve memur emeklisinin, asgari ücretlinin, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ve en düşük emekli maaşı alan milyonların zam tablosu kesinleşti. Buna göre, vatandaşların zam tablosu şu şekilde oldu:

Asgari Ücret %30 artış ile 22.104 TL

En düşük tamamlanan emekli aylığı 14.629 TL

Memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75

En düşük emekli aylığı alan yaklaşık 3,5 milyon emekli maaşlarında bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ederken Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olduğunu duyurdu.

MİLYONLARIN MAAŞI ALT TABANDA BİRLEŞTİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un Dünya Gazetesi'ndeki haberinde şu cümleleri kurdu:



"En düşük tamamlanan aylık yıllar içinde emekli aylıklarından daha fazla oranda arttı. Bu yıl ise emekli aylıkları oranında arttı. En düşük tamamlanan aylık milyonlarca emekliyi en altta birleştirdi.

2002’de asgari ücret 184 TL, en düşük SSK emeklisinin emekli aylığı ise 276 TL idi. Yani en düşük emekli aylığı as­gari ücretin üzerindeydi. Asgari ücret en düşük SSK emeklisinin yüzde 67’si oranındaydı. Gelinen noktada tam tersi oldu ve en düşük emekli aylığı, asgari ücretin % 65’ine kadar düştü"

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 33 BİN LİRA OLMALIYDI"

2022 yılı ile kıyas yapan Erdursun, emekli aylığı hesaplamasında değişiklik olmasaydı diyerek, "En düşük emekli aylığı 33 bin lira olması gerekiyordu. Bu durumda diğer emekli aylıklarının da daha yüksek olması gerekirdi"