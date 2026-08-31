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Milyonluk taşınmazlar için karar çıktı! Satış ve plan değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait bazı taşınmazların satışına ve işletme haklarının devrine onay verildi. Kararla birlikte farklı illerdeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri de kesinleşti.

Milyonluk taşınmazlar için karar çıktı! Satış ve plan değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) taşınmaz satışları ve bazı imar planı değişikliklerine ilişkin kararlar onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlar kapsamında farklı illerde bulunan taşınmazların satışı ve işletme hakkının devrine yönelik işlemler kesinleşirken, bazı taşınmazlar için imar planı değişikliklerine de onay verildi.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA MİLYONLUK İŞLEMLER

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın satışı uygun bulundu. Söz konusu taşınmaz, 78,5 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Fatih Düzgün'e satılacak.

Milyonluk taşınmazlar için karar çıktı! Satış ve plan değişiklikleri onaylandı 1

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki taşınmazın ise 709 milyon lira bedelle CRU Lojistik Depolama Ltd. Şti.'ye satışına onay verildi.

ÖİB adına kayıtlı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Köyü'ndeki taşınmazın da 515 milyon lira bedelle Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ'ye satılması uygun görüldü.

ÇEŞMELİ LİMANI İÇİN 45 YILLIK İŞLETME HAKKI

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası ile liman geri bölgesindeki taşınmazın işletme hakkı da devredilecek.

Karar doğrultusunda söz konusu alanın işletme hakkı, 45 yıl süreyle 4,3 milyon dolar bedel karşılığında DBH Global Liman İşletmeciliği AŞ'ye verilecek.

Milyonluk taşınmazlar için karar çıktı! Satış ve plan değişiklikleri onaylandı 2

5 İLDEKİ İMAR PLANLARINA ONAY

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi, Sümer Holding AŞ, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Adana, Ankara, İstanbul, Muğla ve Muş'taki özelleştirme kapsam ve programında bulunan bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri de onaylandı.

Öte yandan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara ve Kütahya'daki 3 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
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