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Miras dağıtımında yeni sistem! Suistimallere karşı ceza geliyor

Milyonlarca hisseli tapu sahibi ve mirasçıyı ilgilendiren yeni düzenleme dikkat çekti. Mirasçılar arasında taşınmaz satışında dengeleri değiştirecek yeni düzenleme TBMM’ye sunuldu. İlk açık artırma artık yalnızca mirasçılar arasında yapılacak, suistimallere karşı ise yeni cezalar geliyor.

Miras dağıtımında yeni sistem! Suistimallere karşı ceza geliyor
Cansu Çamcı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

MİRASÇILARA ÖNCELİKLİ SATIŞ DÜZENLEMESİ

30 maddeden oluşan “Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde, mirasçılar arasında öncelikli satışa ilişkin bir düzenleme yapılacak.

“SUİSTİMALLER ORTADAN KALKACAK”

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satış sürecinde birinci açık artırmanın malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. İdari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli adım atıyoruz"

Miras dağıtımında yeni sistem! Suistimallere karşı ceza geliyor 1

CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz, yeni düzenleme ile nelerin amaçlandığını konuğu Avukat Eyüp Korkmaz’a sordu.

Avukat Korkmaz, şunları söyledi;

“Birinci satış dediğimiz hadisede muhammen bir bedel belirleniyor. Bir gayrimenkulü düşünün 1 milyon değerinde. Bu değerin altında mirasçılar herhangi bir şekilde alamazlar. Mevcut muhammen bedeli artı satış masraflarını karşılayan mirasçılardan biri olursa, baba yadigarı olan bir miras payı yine mirasçılar arasında kalmış olacak. Mirasçılardan biri bununla ilgili bir teklif sunmayacaksa artık ikinci satış hadisesi söz konusu olur, bu da umuma açık olacak.”

İKİNCİ SATIŞ VE AMAÇLANAN KORUMA

“Açık artırma yapıldıktan sonra mirasçıların istememesi durumunda birinci satışın usule uygun şekilde yapılması gerekiyor. Burada mirasçılardan biri teklif sunmayacak olursa doğal olarak birinci satış düşmüş olacak. İkinci satış umuma açık bir şekilde yapılacak. Burada amaç iyi niyetli mirasçıların dışarıya karşı korunması.”

"Düzenlemenin 7. fıkrasında, mirasçılardan biri ‘Ben bu malı size yar etmem’ şeklinde kötü niyetli bir yaklaşım sergileyecek olursa, teklif edilen tutar ne ise şahsın malın belirlenen değerinin yüzde 10’unu teminat olarak yatırması gerekiyor.Eskiden böyle bir zorunluluk yoktu."

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