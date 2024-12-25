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Miras kavgası büyüyor! 87 yaşında evlenen İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç harekete geçti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.12.2024 17:30
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Türkiye'nin önemli iş adamlarından İnan Kıraç 87 yaşında sürpriz bir şekilde yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Daha önce reddettiği kızı İpek Kıraç nikahı e-devlet'ten öğrendiğini belirtti ve İnan Kıraç'ın istismar edildiğini savunarak harekete geçti. 'Vasi ataması' talebinde bulunan İnan Kıraç, 'Annemden kalan mirası korumak için elimden geleni yapacağım' ifadelerini kullandı.

Miras kavgası büyüyor! 87 yaşında evlenen İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç harekete geçti

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç (87), Emine Alangoya (75) evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz geldi. İpek Kıraç babası için vasi talebinde bulunurken evliliğin iyi niyetli olmadığını belirtti.

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NİKAHI E-DEVLETTEN ÖĞRENDİ

İpek Kıraç pazartesi akşamı e-devlet platformunda kendi aile bilgilerine ilişkin sayfaya girdiğinde babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile Büyükçekmece Belediyesi Nikah Dairesi’nin kıydığı nikahla evlendiğini öğrendi.

VASİ ATANMASI TALEBİ

T24'ün haberine göre İpek Kıraç, 87 yaşındaki babasının evliliğinin ardından 'vasi atanması' talebinde bulundu.

"Bugün İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, babam İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum. Konunun artık adalete intikal etmiş olması sebebiyle, haberin duyulmasının ardından oluşabilecek bilgi kirliliğini ve gerçek dışı yorumları önlemek ümidiyle, sadece bu kapsamda, basın ve kamuoyunu bizzat bilgilendirmeyi tercih ediyorum.

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"BAŞKA ŞANSIM OLSAYDI ONU SEÇERDİM"

-Öncelikle ifade etmek isterim ki, bu benim için çok zor alınmış bir karardır. Beni henüz iki aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinen ve büyük bir sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı hiç kuşkusuz o yolu seçiyor olurdum.

"HERKESİ ŞAŞIRTTI"

-Ancak gerek babamı koruma arzum, gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.

-Babam İnan Kıraç’ın son yıllarda basına da sıkça yansıyan yanlış tercihleri ve davranışları sadece beni değil onu tanıyan ve seven herkesi şaşırtmış ve üzmüştür.

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"AKIL SAĞLIĞI SORUNU YAŞADIĞI MALUM OLMUŞTUR"

-Başta anlamlandırmakta zorlandığımız ve babamın karakteriyle uyuşturamadığımız bu davranışların sıklığı ve boyutu giderek artmış olup neticede, özellikle son zamanlarda, yakın çevresindeki herkesin açıkça gözlemlediği bir şekilde “muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu” yaşadığı malum olmuştur.

"BABAM İSTİSMAR EDİLDİ"

-Annem Suna Kıraç’ın 2020’de vefatı sonrası babamın hayatına giren bazı şahıslar, babamın akli melekelerinin zayıflamasını acımasızca istismar etmekte olup adeta babamın yaşamını tüm açılardan istila etmişlerdir.

-Özellikle babamı duygusal olarak suistimal eden bir şahıs, kendine ve yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla kurguladığı düzeni fark edecek, karşı gelecek ve babamın çıkarlarını koruyacak herkesi babamın iş ve özel hayatından tek tek uzaklaştırmıştır.

-Bilimsel tüm araştırmalar akıl sağlığı ve hafıza problemleri yaşayan insanların uzun süredir tanıyıp güvendiği kişilerle birlikte olmaya, rutinlerinin devamını sağlamaya ihtiyaç duyduğunu kanıtlamışken, bu şahıs bilerek ve kasıtlı olarak babamın uzun yıllardır en yakınında çalışan, sevdiği ve güvendiği insanların tümünü işten çıkarmak suretiyle babamı bütünüyle yalnızlaştırmış, onu korumasız ve sahipsiz kılmıştır. Babama şahsi cep telefonundan doğrudan ulaşmak dahi pek çok dostu ve ailesi için imkansız hale gelmiştir.

"CAN KIRAÇ DAHİ İSYAN ETTİ"

-Dolayısıyla babamın son birkaç yıldır bizleri üzen ve şaşırtan tüm davranışlarının ardında kendi öz iradesi değil hayatına bir anda giren bu şahısların kararları ve yönlendirmeleri olduğu artık çevresindeki herkesçe aşikârdır. Hatta öyle ki, babamın ağabeyi merhum Can Kıraç dahi, vefat etmeden kısa bir süre önce bu duruma isyan etmiştir.

"SÖZDE EVLİLİĞİN BİLİNCİNDE BİLE OLMADIĞINA İNANIYORUM"

-Aldığım son habere göre de, 87 yaşında ve malum sağlık durumunda olan babam 20 Aralık tarihinde aile ikametimiz ya da işyerlerimizle hiçbir ilgisi olmayan Büyükçekmece’de yıldırım nikâhı ile evlenmiştir. Babamın sevgi ve iyi niyet temelli olmadığı aşikâr olan bu sözde evliliğin bilincinde bile olmadığına inanıyorum.

-Yaklaşık iki senedir babamın açtığı acımasız ve haksız davalarla mücadele etmek zorunda kalmama ve bütün bu anlamsız dava süreçlerinin arkasında şimdi evlendiği bu kişinin olduğunu bilmeme rağmen, babama duyduğum sevgi ve aile birliğimizin hatırına babamın akıl sağlığını gündeme getirmeyi içime sindirememiştim.

-Ancak 87 yaşındaki babamın içine düşürüldüğü bu son tuzak, artık gerekeni yapmam ve bu suistimale bir son vermem konusunda beni ikna eden nihai gelişme olmuştur.

suna

"ANNEMDEN KALAN MİRASI KORUMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

-Babama annemden kalan manevi ve maddi mirası korumak için elimden geleni yapacağımın, tüm hukuki yollara başvuracağımın bilinmesini isterim. Babamın hukuki koruma altına alınması da bu sürecin bir parçasıdır. Eminim ki annem de her türlü istismara, suistimale ve haksızlığa karşı ailemizi korumaya devam etmemi isterdi. Bundan sonra en doğru kararı muhakkak ki yüce Türk adaleti verecektir.

"BU HAYATI BABAMLA EL ELE GEÇİRMEYİ DİLERDİM"

Elbette ki bizi bir aile yapan annemin, babam ve benim için hayal ettiği hikâye bu değildi. Ve elbette ben de bu hayatı babamla karşı karşıya değil el ele geçirmeyi dilerdim. Keşke böyle olabilseydi."

KIZINI EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ

Suna Kıraç’ın mirasını kızına bırakmasının ardından İnan Kıraç mahkemeye başvurmuş ve kızını evlatlıktan reddetmişti.

Anahtar Kelimeler:
miras nikah inan kıraç
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