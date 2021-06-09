Mirasçılara müjde! 1 sene içinde başvurana vergi yok! Devlet kredi desteği de veriyor

Türkiye, tarımsal ekonomide ilk 5 ülke arasında girmeyi hedefliyor. Toprak reformunun ardından hemen hemen 9 milyon hektar tarım alanının, miras ya da satış yoluyla bölünmesin engellendi. Bu dönemde mirasçısı olan ve anlaşmazlıklardan dolayı 720 bin hektar tarım arazisinin veraset intikali yapılamamıştı.
Bu grupta olarak çiftçi kayıt sisteminde olmadıklarından dolayı tarımsal destekten yararlanamayanlara kolaylık tanındı. Devlet, hisseli tarım arazilerinin masrafsız bir şekilde birleştirilmesinin önünü açtı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arazi intikalinin çözümü adına vergi ve harç muafiyeti getirildiğini açıkladı.
Ülkemizde tarım arazisi varlığı 28 milyon hektar olarak açıklandı. Bakanlığın koordinesinde sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticelendi. Tarım arazilerinin miras ve satış intikal işlemleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle entegre edilerek, tarım arazileri devir takip sistemi yazılımı tasarlandı.
Tarımsal arazi satışı için hemen hemen 2.6 milyon adet parsel, 52 milyon dekar arazi başvurusu gelirken, 65 bin 421 adet parselde 7 milyon 983 bin dekar alanın satışla bölünmesi engellendi.
Miras yolu ile devir için ise 4.1 milyon dekar arazi için 318 bin adet başvuru alındı. Bu doğrultuda da 67 bin adet başvuru ile 905 bin dekar tarım arazisinin mirasla bölünmesi de engellenerek hemen hemen 9 milyon hektar tarım alanının miras ve satış yoluyla bölünmesi engellendi.
2014 yılından beri mirasçıların takibini yaptıklarını ifade eden Pakdemirli, 2005-2021 yılları arasında 720 bin hektar tarım arazisinin intikalinin yapılmadığını vurgulayarak, intikalin çözümü için süresi içerisinde (vefat tarihinden itibaren bir sene evvel) işlemlerini yaptıran varislere vergi ve harç muafiyeti getirildiğini kaydederek, vefat tarihi itibarıyla 1 sene içerisinde devir işlemlerini yapan tüm mirasçıların, harç ve vergiden muaf tutulacağını yineledi.
Pakdemirli, hisseli tarım arazilerinin masrafsız birleştirildiğini kaydederken, vergi, harçla beraber döner sermaye ücretinin de alınmayacağını anımsattı.
Bu muafiyet; kuru ve sulu tarım arazilerinde 20 dekardan küçük, örtü altı tarım arazilerinde 3 dekardan küçük, dikili tarım arazilerinde 5 dekardan küçük hisseleri içine alıyor. Vefattan itibaren 1 sene içerisinde intikalini yapanlardan vergi alınmayacak.
Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar ya da altında olan işletmelere küçük aile işletme desteği de sağlanıyor. Arazilerin miras yolu ile bölünmesinin önlenmesi için varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması adına çalışma yapılacak.
Arazileri etkin kullanımı, korunması için Türkiye genelinde detaylı bir şekilde toprak etütleri gerçekleştirilerek, bu arazilerin sınıflandırılması, haritalanması sağlanacak. Toplam 2 milyon hektar tarım alanının detaylı toprak etütleri Ulusal Toprak Veri Tabanına işlenecek, 2.5 milyon hektar tarım alanının arazi kullanım planlaması yapılacak.
Avrupa Birliği ülkelerinde 175 dekar olan ortalama toprak büyüklüğü ülkemizde 59 dekarda kalıyor. Toprak reformu dahilinde miras yolu ile bölünen toprakların yeterli büyüklükte parsel değilse ortak kullanılması teşvik ediliyor.
Tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyet kaynaklı ihtilaflarına giderilmesi, işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik hukuki, kurumsal çalışmalar devam ediyor. Tarım arazilerinin ve nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılması adına teşvik edici uygulamalara gidiliyor.
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