Mirasçılara müjde! 1 sene içinde başvurana vergi yok! Devlet kredi desteği de veriyor

Türkiye, tarımsal ekonomide ilk 5 ülke arasında girmeyi hedefliyor. Toprak reformunun ardından hemen hemen 9 milyon hektar tarım alanının, miras ya da satış yoluyla bölünmesin engellendi. Bu dönemde mirasçısı olan ve anlaşmazlıklardan dolayı 720 bin hektar tarım arazisinin veraset intikali yapılamamıştı.

Bu grupta olarak çiftçi kayıt sisteminde olmadıklarından dolayı tarımsal destekten yararlanamayanlara kolaylık tanındı. Devlet, hisseli tarım arazilerinin masrafsız bir şekilde birleştirilmesinin önünü açtı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arazi intikalinin çözümü adına vergi ve harç muafiyeti getirildiğini açıkladı.

9 MİLYON HEKTAR TARIM ALANININ BÖLÜNMESİ ENGELLENDİ!

Ülkemizde tarım arazisi varlığı 28 milyon hektar olarak açıklandı. Bakanlığın koordinesinde sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticelendi. Tarım arazilerinin miras ve satış intikal işlemleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle entegre edilerek, tarım arazileri devir takip sistemi yazılımı tasarlandı.

Tarımsal arazi satışı için hemen hemen 2.6 milyon adet parsel, 52 milyon dekar arazi başvurusu gelirken, 65 bin 421 adet parselde 7 milyon 983 bin dekar alanın satışla bölünmesi engellendi.