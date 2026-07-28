FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mirasta Yargıtay'dan emsal karar: Arsayı almıştı, tapu iptal edildi

Anadolu’da miras paylaşımlarında yaygın uygulama olan 'Ölünceye kadar bakma' sözleşmelerine dair Yargıtay’dan emsal nitelikte karar çıktı. Arsa karşılığında dedesine ölünceye kadar bakma sözünü akide bağlayan torun, miras karşılığında bakım yükümlülüğüne uymayınca şoku yaşadı. Torununun sözleşmeye aykırı olarak bayramda dahi ziyaretine gelmediğini öne süren dede 'bakım sözleşmesi'nin feshi ve tapu iptali davası açtı. Davaya son noktayı koyan Yargıtay, dedeyi haklı bulup tapuyu iptal etti.

Mirasta Yargıtay'dan emsal karar: Arsayı almıştı, tapu iptal edildi

Yaşı ilerleyen dede, eşi ölünce kendisine ölünceye kadar bakma karşılığında torununa arsa verdi. Tapu Müdürlüğü’nden arsayı torununun üzerine yapan dede, aradan geçen sürede hayatının şokunu yaşadı. ‘Ölünceye kadar bakma sözleşmesine’ uymayan torun, dedesinin yemeklerini yapmadığı gibi bayramlarda dahi ziyaretine gitmedi.

Mirasta Yargıtay dan emsal karar: Arsayı almıştı, tapu iptal edildi 1

Tüm ikazlarına rağmen geri adım atmayan torun için dede sürpriz bir yol izledi. Sözleşmenin feshi ve tapu tescilinin iptali için mahkeme kapısını çalan dede; 83 parselde kayıtlı taşınmazın bir kısım hissesini ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile davalıya devir etiğini, davalı ve ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini, bakmadığını, bayramlarda elini öpmeye dahi gelmediğini öne sürdü.

Hastalanıp hastanede yattığında davalının ziyaretine gelmediğini, hiç arayıp sormadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi ile dava konusu taşınmazda davalının adına kayıtlı olan payın iptali ile adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etti.

Taraflar arasındaki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi ile tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda mahkeme davacıyı haklı buldu. Karar istinafa taşınınca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, kararı ortadan kaldırarak davanın kabulüne hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararını bozdu. Dosyayı yeniden ele alan BAM, ilk kararında direndi. Kararın temyiz edilmesiyle devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Mirasta Yargıtay dan emsal karar: Arsayı almıştı, tapu iptal edildi 2

DEDE HAKLI BULUNDU

Emsal nitelikte bir karara imza atan Genel Kurul; dedeyi haklı buldu. Oy birliği ile alınan kararda; bakım borçlusunun bakıp gözetme yükümlülüğü aksi kararlaştırılmadığı sürece, bakım alacaklısını ailesi içerisine alıp ikametgâh temini, besleme-giydirme, hastalığında tedavi, manevi yönden de her türlü yardım ve desteği sağlama gibi ödevleri kapsadığına dikkat çekildi.

"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR"

Kararda şöyle denildi: "Bakım alacaklısının sözleşme anında özel bakıma muhtaç hâlde olması gerekmez. Ölünceye kadar bakım sözleşmelerinde bakıp gözetme borcunun kapsamı ne akdin başında ne de devamı sırasında belirli olmayıp bakım alacaklısının hayatı boyunca oluşacak şartları tayin eder. Davacı, bakım borçlusu olan davalı torununun kendisiyle ilgilenmediği, bayramlarda elini öpmeye dahi gelmediği iddiasıyla eldeki davayı açmıştır. Dinlenen tanık beyanlarına göre davacının beklediği manevi desteğin davalı tarafından sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Hâl böyle olunca tapu iptali ve tescil talebinin kabulüne karar verilmesi gerektiği, 6098 sayılı Kanun'un 617’nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen şartların da oluşmadığı sonucuna varılmıştır."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu
Lüks otomobil devi çalışanlarına erken emeklilik kapısını açtıLüks otomobil devi çalışanlarına erken emeklilik kapısını açtı

Anahtar Kelimeler:
miras arsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Araç sahipleri dikkat! Süre daralıyor

Araç sahipleri dikkat! Süre daralıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.