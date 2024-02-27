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Misafir vergisinden, memur ve memur emeklisinin refah payına... Mehmet Şimşek tek cümle bile etmeden o haberleri yalanladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.02.2024 13:06
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Kaynana vergisinden sonra misafir vergisi ile ilgili çıkan haberlere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek DMM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yeniden yayımladı. Ayrıca memur ve memur emeklisinin refah payı sisteminin kaldırıldığına ilişkin haberlere de açıklık getirildi.

Misafir vergisinden, memur ve memur emeklisinin refah payına... Mehmet Şimşek tek cümle bile etmeden o haberleri yalanladı

'Evde mal sahibi ile ikamet edenin akraba olmaması halinde, mal sahibinin “Misafir Vergisi” ödemesi gerektiği'ne ilişkin yayınlanan haberlere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden jet bir yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise tek kelime bile etmeden DMM'nin sosyal medyasındaki açıklamayı yeniden paylaşarak haberlerin yalan olduğunu duyurdu.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Misafir vergisi geliyor” ve “Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak” iddiaları doğru değildir.

Kira geliri olan mal sahiplerinin beyanname vererek vergisini ödemesi gerekmektedir. Konutta ikamet eden sakinlerin dışında, evde başkalarının misafir edilmesinden kaynaklı herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir. “Misafir vergisi” adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

MEMURA REFAH PAYI UYGULAMASI BİTTİ Mİ?

Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır. Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi
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