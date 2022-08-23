Mısır alım fiyatı ne kadar? 2022 yılı mısır fiyatları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından 2022 mısır alım fiyatlarını açıkladı. Gelişme sonrası güncel mısır fiyatları sorgulanmaya başlandı. İşte 2022 yılı mısır fiyatları...

2022 MISIR ALIM FİYATI NE KADAR?

Merakla takip edilen mısır alım fiyatını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik." şeklinde konuştu.

TON BAŞINA 5 BİN 700 LİRA OLDU

Erdoğan mısır alım fiyatlarına da değinerek "Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" dedi.



