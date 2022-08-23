FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mısır alım fiyatı ne kadar? 2022 yılı mısır fiyatları açıklandı mı?

Mısır alım fiyatı ne kadar? 2022 yılı mısır fiyatları açıklandı mı?

23.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır alım fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, tarafından hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatlarını güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konu ile ilgili açıklama geldi. Peki 2022 mısır alım fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Mısır alım fiyatı ne kadar? 2022 yılı mısır fiyatları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından 2022 mısır alım fiyatlarını açıkladı. Gelişme sonrası güncel mısır fiyatları sorgulanmaya başlandı. İşte 2022 yılı mısır fiyatları...

2022 MISIR ALIM FİYATI NE KADAR?

Merakla takip edilen mısır alım fiyatını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik." şeklinde konuştu.

TON BAŞINA 5 BİN 700 LİRA OLDU

Erdoğan mısır alım fiyatlarına da değinerek "Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanı Bozdağ'dan son dakika 'arabulucu' açıklamasıAdalet Bakanı Bozdağ'dan son dakika 'arabulucu' açıklaması
Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…
Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyorTicaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Mısır mısır fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.