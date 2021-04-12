Mısır Çarşısı'nın en pahalı hurması; tanesi 5 liraya satılıyor

Eminönü Mısır Çarşısı'nda ramazan alışverişi telaşı yaşanıyor. Ramazan'ın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor. Her bütçeye uygun satışı yapılan hurmaların en pahalısı ise Jumbo Kudüs hurması oldu.

“BU HURMANIN KİLOSU 140, TANESİ İSE 5 LİRA"

Sattığı en pahalı hurmanın 140 liralık Jumbo Kudüs hurması olduğunu söyleyen Eminönü'nde esnafı Muhammed Kandemir, “Bu hurmayı iriliğinden dolayı kilosunu 140 liradan satıyoruz. Tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Bir de daha ufak Kudüs hurmaları var onları ise 3 liraya satıyoruz. Ama şunu da söylemem gerekir ki tanesi 50 kuruş olan hurmalar da var. Kimi pahalı olan hurmayı, kimi ise ucuz hurmayı tercih ediyor" dedi.

“BU HURMALARI DOLAR BAZINDAN ALDIĞIMIZ İÇİN FİYATLARI YÜKSEK"

Eminönü'nde esnaf Mehmet Çelik ise “Şu an elimizde en pahalı olan hurma Kudüs hurması, bu hurmanın kilosu 120 lira, tanesi ise 3 liraya satılmakta. Kudus hurması diğer hurmalara göre daha iri bir hurma. Bize de dolar bazında geldiği için fiyatı bu kadar yüksek. Aynı zamanda turistler bazen tek hurma almak istiyor. O zamanlar bu hurmaya daha çok talep oluyor. Ancak ramazan ile birlikte vatandaşlar daha çok 58 liralık Kudüs hurmasını tercih ediyor" diye konuştu.