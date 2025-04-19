Mısır'ın para birimi nedir? Mısır'ın para biriminin kodu ve sembolü

Mısır, Nil Deltası boyunca uzanan bir ülkedir ve dünya genelinde en köklü tarihe sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkeyi Ürdün ve Suudi Arabistan’dan ayıran sınır Kuzeydoğuda yer alan Akabe Körfezi’dir. Kahire, Mısır’ın hem başkenti hem de en büyük şehri olarak kabul edilmiştir. Önemli bir turizm merkezi olan ülke Afrika’nın 3. en kalabalık ülkesi, dünyanın ise en kalabalık 14. ülkesi olma özelliğine de sahip bir ülkedir.

Mısır'ın para birimi nedir?

Mısır’ın resmi dili Arapça’dır. Ülke genelinde ağırlıklı olarak Mısır Arapçası konuşulur ve bu dil ülkenin ulusal dini kabul edilmiştir. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Kahire’dir. Otoriter rejim altında yarı başkanlık sistemli üniter cumhuriyet ile yönetilen ülkede ağırlıklı olarak Mısırlı Araplar yaşam sürmektedir.

Yüzölçümü toplamda 1.010.408 kilometrekare olan ülkenin nüfusu 2023 yılında yapılan sayım sonucunda 110.000.000 olarak açıklanmıştır. Para birimi olarak Mısır Lirasının kullanıldığı ülkede yağışlar en çok kış mevsiminde görülür. Ancak genel olarak iklim güneşli sıcak ve kuraktır.

Mısır'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Para birimi kodu olarak da bilinen ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217, devletlerin resmi olarak kabul ettiği para birimleri için kodların ve kısaltmaların düzenlemelerini yapar. Bu düzenlemelere göre her para biriminin uluslararası alanda kabul gören üç haneli kodları bulunmaktadır. ISO 4217 para birimi standardı da bu kodları belirler. Ülkelerin para birimleri bu kod ile döviz bürolarında ya da para piyasalarında işlem görür.

Mısır’da paund ve lira para birimleri kullanılmaktadır. Bir Mısır Lirası ise 100 kuruşa karşılık gelir. Mısır Lirası para biriminin ISO 4217 kısaltması ise EGP olarak belirlenmiştir. EGP, Mısır para birimini uluslararası alanda temsil eden bir kısaltmadır. ISO 4217 standardı tarafından düzenlenir.