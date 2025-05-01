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Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Mısır ithalatında, 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılmak üzere 1 milyon tonluk tarife kontenjanı uygulanacak.

Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla, üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli biçimde ticaret politikası araçları da kullanılarak gerekli tedbirler alınıyor.

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, vatandaşların temel tüketim maddelerinden, başta kanatlı eti ve kırmızı et üretiminde kritik öneme sahip bir girdi olan, hayvan yeminin yanı sıra diğer muhtelif gıda ürünlerinin imalinde de kullanılan ve geçen yıl üretiminde önemli düşüş yaşanan mısırda sağlanan arz-talep dengesinin ve fiyat istikrarının hasat dönemine kadar devam ettirilebilmesi amacıyla, dünya fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi de dikkate alınarak, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Bu tarihe kadar gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.

Sınırlı miktarda ürüne yönelik ithalata imkan tanıyan bu uygulama, yerli mısır üreticilerinin korunmasını teminen, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos 2025 itibarıyla sona erecek. Söz konusu tarihten sonra mısır ithalatında gümrük vergisinin yüzde 130 olarak uygulanmasına devam edilecek.

Tarife kontenjanı kapsamında ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesi amacıyla bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek. Aynı ithalatçının tarife kontenjanı kapsamında tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklemesi gerekecek.

Ticaret Bakanlığı, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edecek.

İlgili kararlar yarın yürürlüğe girecek.

Öte yandan, "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mısır İthalat
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