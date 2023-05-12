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Miting değil indirim kalabalığı! Ucuz eşya için birbirlerini ezdiler: Fiyatına bile bakmadan…

12.05.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince sabahın ilk ışıklarından itibaren gelen kalabalık izdihama neden oldu. İçeri girmek isteyen binlerce kadın birbirini ezerken, bazı vatandaşlar bir ürün yerine daha fazla alınca aralarında yaşanan sözlü tartışmalar kameraya yansıdı.

Miting değil indirim kalabalığı! Ucuz eşya için birbirlerini ezdiler: Fiyatına bile bakmadan…

Yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.

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MAĞAZAYI TALAN ETTİLER

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, binlerce kişi kapıları zorlarken içeri giren vatandaşlar ise adeta dükkanı talan etti. Her üründen bir ürün alma hakkına sahip olan müşteriler, aynı üründen birden fazla alınca birbirleriyle tartışma yaşadılar. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedilirken, birbiriyle sözlü tartışma yaşayan vatandaşlar kameralara yansıdı.

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FİYATINA BİLE BAKMADILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

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Mağaza sahibi Mehmet Bedel, “Açılış nedeniyle ev ürünlerinde indirime gittik. Yüzde 90'a varan indirimler kullandık. 3. Şubemizi açtık. İnşallah Türkiye genelinde de şubelerimizi açacağız" dedi

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