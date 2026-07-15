Spot piyasada elektrik fiyatları (15 Temmuz 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,7 artarak 1 milyar 770 milyon 872 bin 975 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük saat 12.00'de 955 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 885 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 899 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 9 lira 65 kuruş, en düşük 521 lira 43 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır