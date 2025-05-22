MNG kargonun yeni ismi ne? DHL Türkiye pazarına resmen girdi... Şubelerdeki tabelalar değişmeye başladı

MNG Kargo satıldı, değişiklikler başladı. Tabelalar indirildi, renkler değişti, kurumsal kimlik yenilendi. Peki MNG Kargo'nun yeni ismi ne oldu? MNG Kargo kime satıldı? İşte Türkiye'nin en önemli kargo şirketlerinden olan MNG Kargo'yla ilgili son durum...
Türkiye'nin tamamında neredeyse hizmet veren ve kapasitesiyle sektörde en önemli kargo şirketlerinden biri haline gelen MNG Kargo'nunu satışı büyük yankı uyandırmıştı.
2023 yılında dünyanın en büyük kargo şirketlerinden olan DHL'e satılan MNG Kargo’nun entegrasyonu için harekete geçildi. Büyük değişiklik, DHL Group’un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirket DHL eCommerce yönetiminde gerçekleşecek.
Satış sonrası MNG Kargo'nun yeni isminin ne olacağı merak edilirken, söz konusu merak giderildi ve şirketin bundan sonra artık DHL eCommerce ismiyle yoluna devam edeceği açıklandı.
Kurumsal kimlik ve renklerini tamamen değişitren MNG Kargo, hızlı br şekilde kargo
şubelerindeki tabelaları da değiştirmeye başladı.
Cnbc-e'de yer alan habere göre, 2023 yılında MNG Kargo'nun tamamını satın alan DHL, artık kendi marka adıyla Türkye'de faliyetlerini sürdürecek.
Şirketin tamamını satın alan DHL, kargo şubelerindeki tabelaları da değiştirmeye başladı. İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları tamamen DHL eCommerce olarak değiştirildi.
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