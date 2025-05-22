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MNG kargonun yeni ismi ne? DHL Türkiye pazarına resmen girdi... Şubelerdeki tabelalar değişmeye başladı

Türkiye'deki kargoculuk sektöründe bir dönem resmen kapanıyor. Ülkenin en önemli kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo, tabelaları değiştirdi, internet sitesini, sosyal medya hesaplarını güncelledi. Kurumsal kimlik, isim ve renklerdeki değişiklileri görenler "MNG Kargo'nun yeni ismi ne oldu? MNG Kargo kime satıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MNG Kargo'nun satışı sonrası son durum...

MNG kargonun yeni ismi ne? DHL Türkiye pazarına resmen girdi... Şubelerdeki tabelalar değişmeye başladı
Devrim Karadağ

MNG Kargo satıldı, değişiklikler başladı. Tabelalar indirildi, renkler değişti, kurumsal kimlik yenilendi. Peki MNG Kargo'nun yeni ismi ne oldu? MNG Kargo kime satıldı? İşte Türkiye'nin en önemli kargo şirketlerinden olan MNG Kargo'yla ilgili son durum...

Türkiye'nin tamamında neredeyse hizmet veren ve kapasitesiyle sektörde en önemli kargo şirketlerinden biri haline gelen MNG Kargo'nunu satışı büyük yankı uyandırmıştı.

2023 yılında dünyanın en büyük kargo şirketlerinden olan DHL'e satılan MNG Kargo’nun entegrasyonu için harekete geçildi. Büyük değişiklik, DHL Group’un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirket DHL eCommerce yönetiminde gerçekleşecek.

MNG KARGO'NUN YENİ İSMİ NE OLACAK?

Satış sonrası MNG Kargo'nun yeni isminin ne olacağı merak edilirken, söz konusu merak giderildi ve şirketin bundan sonra artık DHL eCommerce ismiyle yoluna devam edeceği açıklandı.

RENKLER DEĞİŞTİ, ŞUBELERDEKİ TABELALAR İNDİRİLDİ

Kurumsal kimlik ve renklerini tamamen değişitren MNG Kargo, hızlı br şekilde kargo
şubelerindeki tabelaları da değiştirmeye başladı.

DHL ARTIK KENDİ ADIYLA TÜRKİYE PAZARINDA

Cnbc-e'de yer alan habere göre, 2023 yılında MNG Kargo'nun tamamını satın alan DHL, artık kendi marka adıyla Türkye'de faliyetlerini sürdürecek.

DFHDFH

İNTERNET SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA DEĞİŞTİ

Şirketin tamamını satın alan DHL, kargo şubelerindeki tabelaları da değiştirmeye başladı. İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları tamamen DHL eCommerce olarak değiştirildi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
DHL mng kargo Türkiye kargo
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