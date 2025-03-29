Mobbing nedir? Mobbing yasası, davası, tazminatı ve cezası (Mobbing genelgesi 2025)

Özellikle son zamanlarda gündeme gelen mobbing, hem özel yaşamdaki ilişkilerde hem de işçi ve işverenler arasındaki iletişimde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. İşçi hakları devlet tarafından yasalarla korunmaktadır ve hem çalışanlar hem de işveren konumundaki kişiler bu hakları bilmelidir.

Mobbing nedir?

Türkçe karşılığı yıldırma ya da bezdiri olan mobbing, dilimize Latince dilinden gelmiş bir kelimedir. Bir grup insanın bir kişiye ya da başka bir grup insana sosyal baskı uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Bu sözcük baskı, taciz, kuşatma, psikolojik şiddet, sıkıntı verme, rahatsız etme gibi anlamlara da karşılık gelmektedir. Özellikle hiyerarşik olarak yapılanmış olan gruplarda kontrolün zayıf kabul edildiği kuruluşlarda gücü elinde tutan kişilerin ya da grupların başka kişilere ya da gruplara psikolojik olarak uzun süreli ve düzenli baskı uygulamasına dayanır.

Özellikle iş hayatında ciddi mobbing durumları söz konusudur ve bu durum kadın ya da erkek fark etmeksizin gerçekleşebilmektedir. Günümüzde çok ciddiye alınan ve yasal olarak da önemli bir yer tutan bu konu ile ilgili çeşitli haklar geliştirilmiştir ve uygulanmaktadır.

Mobbing ne demektir? Mobbing yasası nedir?

Mobbing yasası ya da Mobbing davası, bir çalışana yönelik olarak başka işçiler ya da işveren konumundaki kişiler tarafından düzenli ve sürekli olarak ahlak dışı devam eden psikolojik şiddet, baskı ya da şiddet sonucunda açılma hakkı olan davadır. Bu söz konusu olan eylemler, hedefteki kişiyi taciz etme, bezdime, yıldırma, pasif hale getirme, sindirme gibi amaçlar doğrultusunda uygulanabilmektedir.

Ancak artık mobbing cezası olan bir durumdur ve kanuni dayanağı bulunmaktadır. İşçi statüsündeki kişiler mobbing gördükleri kişilere dava açarak mobbing tazminatı talebinde bulunabilmektedirler. Bu duruma maruz kalan kişi için mobbing davası açabilme şartları şunlardır:

İş yerinde ve iş ilişkileri dahilinde yaşanması

Mobbingin düzenli olarak gerçekleşmesi

Kasıtlı olarak yapılması

Taciz, bezdirme, yıldırma, işten uzaklaştırma gibi amaçların bulunması

Mağdur olan kişinin sağlığına ya da kişiliğine zarar vermesi

3 tür mobbing bulunur. Bunlar çalışanların birbirlerine, yöneticilerin çalışanlara ve çalışanların yöneticilere yaptığı mobbinglerdir.

Hangi durumlar mobbing olarak kabul edilir?

Mobbing Resmi Gazete'de de yayımlanarak resmen taciz olarak kabul edilen ve mobbing genelgesi 2025 tarihli resmi bilgilendirmelerden yeri olan bir durumdur. Resmi olarak da mobbing olarak kabul edilen durumlardan bazıları şunlardır:

Sürekli söz kesilmesi

Kasıtlı olarak yapılan eylemler

Yıldırma, bezdirme gibi amaçlar içeren eylemler

İş ilişkisine bağlı olacak şekilde yapılan eylemler

Resmi olarak yayımlanan 7 maddelik genelge ile çalışan konumundaki kişilerin mobbinge uğramasının ve mağduriyetlerinin önüne geçmek hedeflenmiştir. Ayrıca mobbing mağduru olan kişilerin hakları korunarak gizlilik çerçevesi içinde mobbing yasası kapsamında açılan davalar da takip edilebilmektedir.

Çalışanların haklarını korumak ve mobbing ile ilgili durumlarda destek verebilmek adına da ALO 170 çağrı hattı hizmet vermektedir. Mobbing hattına ALO 170 numarasından ulaşılarak uğranılan mobbing durumları anlatılabilmektedir. Tüm işçiler yaşadıkları mobbingleri bu hattı arayarak bildirebilir. Gizlilik çerçevesinde değerlendirilen aramalar da çalışan hakları korunmaktadır.

Yöneticiler ya da işveren konumundaki kişiler işçinin mobbing yaşamasının önlenmesi için sorumlu tutulmaktadırlar. Ayrıca bu konuda bilgilendirilirler.