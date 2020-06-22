Mobil bankacılık kullanırken dolandırılabilirsiniz! Bu detaylara dikkat edin...

Son dönemlerde hemen hemen hepimiz bankaya gitmek yerine mobil bankacılık kullanıyoruz. Bankalar güvenlik önlemi alıyorlar tabii ama yine de her an tehlike ile karşı karşıyayız. Önceden bazı güvenlik önlemleri almakta fayda var. Peki, dolandırıcılık girişimlerine karşı temkinli olmak için ne yapabiliriz? Siz de mobil bankacılık kullanıyorsanız mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalara bir göz atın.

SMS ŞİFRELERİNİ KİMSE İLE PAYLAŞMAYIN

Mobil bankacılığa giriş ve işlem onaylama gibi sebeplerle bankanız cep telefonunuza şifre gönderir. Bu şifreler size özeldir. SMS ile gönderilen bu şifreleri banka çalışanları veya kendini banka çalışanı olarak tanıtan hiç kimse ile paylaşmamanız gerekir.

Bir alışveriş sırasında da aynı şekilde telefonunuza gönderilen şifreyi okumanızı veya telefon üzerinden tuşlamanızı talep eden kişilere itibar etmemelisiniz.

ONLİNE UYGULAMALARI RESMİ MAĞAZALARDAN İNDİRİN

Cep telefonunuza bankanızın mobil uygulamasını yüklemek veya güncelleme yapmak için mutlaka resmi uygulama mağazalarını kullanın. iOS için Apple Store, Android için Google Play Store ve Windows için Microsoft Mağazası dışında bir internet sitesinden uygulama indirmeyin.