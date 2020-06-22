Mobil bankacılık kullanırken dolandırılabilirsiniz! Bu detaylara dikkat edin...

Son dönemlerde hemen hemen hepimiz bankaya gitmek yerine mobil bankacılık kullanıyoruz. Bankalar güvenlik önlemi alıyorlar tabii ama yine de her an tehlike ile karşı karşıyayız. Önceden bazı güvenlik önlemleri almakta fayda var. Peki, dolandırıcılık girişimlerine karşı temkinli olmak için ne yapabiliriz? Siz de mobil bankacılık kullanıyorsanız mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalara bir göz atın.
Mobil bankacılığa giriş ve işlem onaylama gibi sebeplerle bankanız cep telefonunuza şifre gönderir. Bu şifreler size özeldir. SMS ile gönderilen bu şifreleri banka çalışanları veya kendini banka çalışanı olarak tanıtan hiç kimse ile paylaşmamanız gerekir.
Bir alışveriş sırasında da aynı şekilde telefonunuza gönderilen şifreyi okumanızı veya telefon üzerinden tuşlamanızı talep eden kişilere itibar etmemelisiniz.
Cep telefonunuza bankanızın mobil uygulamasını yüklemek veya güncelleme yapmak için mutlaka resmi uygulama mağazalarını kullanın. iOS için Apple Store, Android için Google Play Store ve Windows için Microsoft Mağazası dışında bir internet sitesinden uygulama indirmeyin.
Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden bir uygulama indirirseniz telefonunuza virüs bulaşma ihtimali de yüksek olur. Böylelikle bankacılık ile ilgili bilgileriniz ve şifreleriniz dolandırıcıların eline geçebilir.
Dolandırıcılar özellikle kişisel bilgilerinize ulaşmaya çalışır. Bu sebeple bu bilgileri paylaşırken çok dikkat etmeniz gerekir. Kötü niyetli kişiler sahte SMS veya e-posta gibi yollarla iletişime geçerek kimlik bilgileriniz, kart numaranız ve şifreleriniz gibi gizli kalması gereken bilgileri sorabilir. Bu bilgileri kesinlikle paylaşmayın. Çünkü bankanız bu bilgileri SMS veya E-posta aracılığı ile asla talep etmez.
Mobil bankacılık kullandığınız cihazınızda lisanslı bir virüs programı yüklemek iyi olur. Diğer bir yandan işletim sisteminizi belirli aralıklarla güvenilir bir şekilde güncellemeyi atlamayın. Çünkü her güncelleme bazı açıkların giderilmesini sağlar.
Dolandırıcılar size bankanızın adına e-posta gönderebilir. Bu e-postaların içerikleri birtakım bilgileri paylaşmanız veya bir linke tıklamanız yönünde olur. Böyle bir durumla karşılaşırsanız asla bilgilerinizi paylaşmayın ve verilen linke tıklamayın.
E-posta yolu ile bazı virüsler yayılabilir. Bu sebeple şüpheli görünen her e-postayı okumadan silerseniz iyi olur. Kaynağından emin olmadığınız programları cihazınıza yüklemekten kaçının.
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