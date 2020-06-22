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Mobil bankacılık kullanırken dolandırılabilirsiniz! Bu detaylara dikkat edin...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Bankacılık işlemleri ile ilgili dolandırıcılık olaylarına karşı bankalar güvenlik önlemlerini artırsalar bile bu, bazen yeterli olmuyor. Bizim de bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şifreler, online alışverişler ve güvenlik programları gibi birkaç noktaya dikkat ederek dolandırıcıları önleyebiliriz. Bakalım, mobil bankacılık kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Mobil bankacılık kullanırken dolandırılabilirsiniz! Bu detaylara dikkat edin...

Son dönemlerde hemen hemen hepimiz bankaya gitmek yerine mobil bankacılık kullanıyoruz. Bankalar güvenlik önlemi alıyorlar tabii ama yine de her an tehlike ile karşı karşıyayız. Önceden bazı güvenlik önlemleri almakta fayda var. Peki, dolandırıcılık girişimlerine karşı temkinli olmak için ne yapabiliriz? Siz de mobil bankacılık kullanıyorsanız mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalara bir göz atın.

SMS ŞİFRELERİNİ KİMSE İLE PAYLAŞMAYIN

Mobil bankacılığa giriş ve işlem onaylama gibi sebeplerle bankanız cep telefonunuza şifre gönderir. Bu şifreler size özeldir. SMS ile gönderilen bu şifreleri banka çalışanları veya kendini banka çalışanı olarak tanıtan hiç kimse ile paylaşmamanız gerekir.

Bir alışveriş sırasında da aynı şekilde telefonunuza gönderilen şifreyi okumanızı veya telefon üzerinden tuşlamanızı talep eden kişilere itibar etmemelisiniz.

mobil

ONLİNE UYGULAMALARI RESMİ MAĞAZALARDAN İNDİRİN

Cep telefonunuza bankanızın mobil uygulamasını yüklemek veya güncelleme yapmak için mutlaka resmi uygulama mağazalarını kullanın. iOS için Apple Store, Android için Google Play Store ve Windows için Microsoft Mağazası dışında bir internet sitesinden uygulama indirmeyin.

Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden bir uygulama indirirseniz telefonunuza virüs bulaşma ihtimali de yüksek olur. Böylelikle bankacılık ile ilgili bilgileriniz ve şifreleriniz dolandırıcıların eline geçebilir.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAMAYA DİKKAT EDİN

Dolandırıcılar özellikle kişisel bilgilerinize ulaşmaya çalışır. Bu sebeple bu bilgileri paylaşırken çok dikkat etmeniz gerekir. Kötü niyetli kişiler sahte SMS veya e-posta gibi yollarla iletişime geçerek kimlik bilgileriniz, kart numaranız ve şifreleriniz gibi gizli kalması gereken bilgileri sorabilir. Bu bilgileri kesinlikle paylaşmayın. Çünkü bankanız bu bilgileri SMS veya E-posta aracılığı ile asla talep etmez.

ANTİ–VİRÜS PROGRAMI KULLANIN

Mobil bankacılık kullandığınız cihazınızda lisanslı bir virüs programı yüklemek iyi olur. Diğer bir yandan işletim sisteminizi belirli aralıklarla güvenilir bir şekilde güncellemeyi atlamayın. Çünkü her güncelleme bazı açıkların giderilmesini sağlar.

E-POSTA DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ÖNLEM ALIN

Dolandırıcılar size bankanızın adına e-posta gönderebilir. Bu e-postaların içerikleri birtakım bilgileri paylaşmanız veya bir linke tıklamanız yönünde olur. Böyle bir durumla karşılaşırsanız asla bilgilerinizi paylaşmayın ve verilen linke tıklamayın.

E-posta yolu ile bazı virüsler yayılabilir. Bu sebeple şüpheli görünen her e-postayı okumadan silerseniz iyi olur. Kaynağından emin olmadığınız programları cihazınıza yüklemekten kaçının.

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