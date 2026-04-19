Mobil yatırımlarda rekor! 5 yılda 187,9 milyar TL

BTK verilerine göre operatörler 2021-2025’te 187,9 milyar TL mobil yatırım yaptı. En yüksek yatırım 81,9 milyar TL ile 2025’te gerçekleşti.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgiye göre, ülkede elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlar, hız kesmeden devam ediyor.

Bu doğrultuda, Türkiye'de kesintisiz iletişimin sağlanması için operatörlerin mobil yatırım tutarı, her yıl katlanarak sürüyor. Özellikle, 5G hazırlıkları ve altyapı modernizasyonu kapsamında, son yıllarda yatırımlar belirgin bir artış gösteriyor.

5 YILDA 188 MİLYAR LİRALIK MOBİL YATIRIM

Operatörlerce, 2021'de 10 milyar 176 milyon liralık mobil yatırıma imza atılırken, 2022'de 14 milyar 624 milyon lira, 2023'te 30 milyar 486 milyon lira, 2024'te 50 milyar 766 milyon lira tutarında yatırım hayata geçirildi. İşletmeciler en fazla mobil yatırımı, 81 milyar 926 milyon lirayla 2025 yılında yaptı.

Böylelikle, 2021'den 2025 yılı sonuna kadar, Türkiye'de 5 yılda operatörler tarafından yapılan toplam mobil yatırımın tutarı, 187 milyar 978 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

