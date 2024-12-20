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Mobilyanın 'Kıral'ı iş insanı Fatih Kıral öldü! Zor günler geçirmiş, bir çalışanının böbreği ile hayata tutunmaya çalışıyordu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.12.2024 10:11
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Mobilyanın 'Kıral'ı olarak bilinen ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl zor günler geçirmeye başlayan Kıral'a böbrek yetmezliği teşhisi konmuş; bir çalışanının böbrek bağışıyla hayata tutunmuştu. Kıral'a nakledilen böbreğin de iflas ettiği öğrenilmişti.

Mobilyanın 'Kıral'ı iş insanı Fatih Kıral öldü! Zor günler geçirmiş, bir çalışanının böbreği ile hayata tutunmaya çalışıyordu

Mobilya dünyasında bilinen isimlerden olan ve 'Mobilya İmparatoru' olarak da bilinen iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti.

ÇALIŞANIN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNMUŞTU

2023 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ve bir çalışanının böbreğiyle hayata tutunan Kıral, geçtiğimiz günlerde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

NAKLEDİLEN BÖBREK DE İFLAS ETTİ

Söz konusu nakledilen böbreğin de iflas etmesi sonucu diyalize bağlanan Fatih Kıral, bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Uzun süredir sağlık mücadelesine son veren Kıral, bugün hayatını kaybetti.

Fatih Kıral Mobilya'nın sosyal medya hesabından vefat ilanı şu ifadelerle paylaşıldı:

"Sayın Fatih Kıral'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mobilya ve tasarım dünyasının duayen isimlerinden, değerli büyüğümüz Fatih Kıral'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi, estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi. Cenaze töreni, Cumartesi günü öğlen namazına müteakip Barbaros Hayrettin Camii (Levent)'te gerçekleştirilecek olup, defni Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz. Fatih Kıral'ın bıraktığı izler, bizlere daima yol gösterecektir."

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FATİH KIRAL KİMDİR?

Fatih Kıral, 1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım attı. Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Kıral, markasını genişleterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaştı. Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile işbirliği yaparak Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünleri sundu. Ayrıca, ev ve ofis mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi farklı alanlarda da hizmet verdi. Fatih Kıral, İstanbul doğumlu olup, Figen Kıral ile evlidir. Oğuz ve Onur isimlerinde iki oğlu vardır.

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Anahtar Kelimeler:
iş insanı mobilya
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