Moda İmparatorluğundan 12 Milyar dolarlık servet! Giorgio Armani'nin ölümü bize dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Moda dünyasının efsanevi ismi Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Ardında yalnızca ikonik tasarımlar değil, yaklaşık 12 milyar dolarlık bir servet ve dev bir iş imparatorluğu bıraktı. Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Armani'nin ölümü ise tüm dünyaya adeta dert oldu, özellikle sosyal medyada herkes "Armani’nin mirası kime kalacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Devrim Karadağ

Minimalist çizgileriyle moda dünyasında adeta bir ikon haline gelen Giorgio Armani, yalnızca modada değil, otelcilik ve lüks yaşam alanlarında da yatırımlarıyla öne çıktı. Forbes verilerine göre Armani’nin kişisel serveti 2024 itibarıyla 12 milyar dolar seviyesindeydi.

RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Armani’nin sahibi olduğu Giorgio Armani S.p.A., 2024’te 2,7 milyar dolar gelir elde etti. 389 milyon dolarlık yatırımla mağazalarını yenileyen ve e-ticaret ağını genişleten marka, yıl sonunda 468 milyon dolar EBITDA açıkladı. Net vergi öncesi gelir 87 milyon dolara, nakit rezervleri ise 668 milyon dolara ulaştı.

Şirketin halka arz edilmesi halinde piyasa değerinin 8-11 milyar dolar aralığında olacağı öngörülüyor.

ARMANİ’NİN SERVETİ KİME KALACAK?

Hayatı boyunca evlenmeyen ve çocuğu olmayan Armani, miras planlamasını yıllar önce yaptı. Ünlü modacının kurduğu Giorgio Armani Vakfı, markanın bağımsızlığını ve uzun vadeli istikrarını sağlamak amacıyla tüm hisseleri bünyesinde toplayacak.

The Times'ta yer alan habere göre; vakfın yönetiminde ise Armani’nin kız kardeşi Rosanna, yeğenleri Silvana ve Roberta, yeğeni Andrea Camerana ve uzun yıllardır en yakın çalışma arkadaşı olan Pantaleo “Leo” Dell’Orco yer alacak. Böylece hem servet hem de iş imparatorluğu aile üyeleri ve güvenilir yöneticiler aracılığıyla sürdürülecek.

SOSYAL VE KÜLTÜREL MİRAS DEVAM EDECEK

Armani’nin kişisel servetinin de bir bölümünün sosyal projelere ve kültürel fonlara aktarılması bekleniyor. Bu sayede ünlü tasarımcının yalnızca modada değil, toplumsal alanda da kalıcı bir etki bırakacağı belirtiliyor.

Minimalist moda anlayışıyla bir döneme damga vuran Giorgio Armani’nin mirası, hem finansal hem de kültürel açıdan uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkesiyle korunacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
