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Modernize edilen Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni sefere başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni seferine başladı.

Modernize edilen Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni sefere başladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Samsun-Sivas demir yolu hattı modernizasyonu projesini Kalın İstasyonu'nda inceleyerek, ilk yük treninin sefere başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiğini söyledi.

Hayatın devam ettiğini, üretim şartlarının hızlı şekilde işlediğini belirten Ayhan, "İnşallah belki de yakın zamanda bu daha da hızlanacak. Bunun somut göstergelerinden birine birlikte şahit olacağız." dedi.

Ayhan, 2015 yılında bu hattın bakıma alındığını anımsatarak, "Kalın-Samsun hattında 5 yıldır çok hummalı, yoğun bir çalışma yapılmaktadır ve bugün itibarıyla da ticari seferler başlıyor. Bu hattın gerek ticari gerek sosyal anlamda çok büyük kazanımları var. Bu hat hem doğu, güney aksına giden bir hat olması nedeniyle hem de Karadeniz'e bağlantısı nedeniyle çok güçlü işlev görmektedir." diye konuştu.

Projenin Avrupa Birliği'nden yüksek hibe aldığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"350 milyon avroluk bir projedir. Yüzde 85'i fondan, yüzde 15'i de TCDD Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır. Projenin maliyetine baktığımız zaman ürkütücü bir rakam, büyük bir proje olduğu aşikar. Bu projede 378 kilometrenin tamamının altyapısı ve üstyapısı yenilenmiştir. Sinyalizasyon, trafikasyon, köprüler, menfezler, tarihi köprüler hepsi yenilenmiştir. Yaklaşık 78 köprünün 38'i tamamen yenilenmiş, geri kalanın da restorasyonu yapılmıştır. 1054 de menfez yapılmıştır."

Sivas'ın tren hatları güzergahı açısından çok kavşak bir noktada olduğunu belirten Ayhan, "İnşallah yakın zamanda da yüksek hızlı treni güzel bir törenle devreye alıp böylece Sivas'ın 2020 yılı içerisinde en büyük açılışlarını gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi yenilenen hattın ilk seferleri başlıyor, Turhal'dan yük almaya gidiyor. 2019 yılı içerisinde geçici kabul yapılması aşamasından bu zamana kadar 2 milyon ton yük taşındı. Yıllık 3 milyon ton yük taşınması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayhan, daha sonra TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile telefonla görüşerek, trenin seferini başlattı.

Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın hattı, 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatılmıştı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun, sivas, demir yolu,

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