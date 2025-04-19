Moğolistan'ın para birimi nedir? Moğolistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Üç milyona yakın nüfusu bulunan Moğolistan’da halk genel olarak göçebe ya da yarı göçebedir. Ülke yaşamının ayrılmaz bir parçası da at kültürüdür. Ülkede çoğunlukla Moğol halkı yaşamaktadır. Başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Ulan Batur olan ülkenin resmi dili Moğolca dilidir. Kazaklar da %4’lük bir oranla bu ülkede yaşam süren etnik gruplardandır.

Moğolistan'ın para birimi nedir?

Moğolistan yarı başkanlık sistemi cumhuriyet ile yönetilmektedir. Bağımsızlık 26 Aralık 1911 tarihinde ilan edilmiştir ve ülkenin toplam yüzölçümü 1.564.115 kilometrekaredir. Ülkenin tahmini nüfusu 3.353.470 civarındadır. Doğudan batıya ülkenin uzunluğu 2367 kilometre ve kuzeyden güneye 1258 kilometredir. Dağlardan, çöllerden, bozkırlardan ve ormanlardan oluşan ülkenin güneydoğu tarafında Gobi Çölü yer almaktadır.

Moğolistan’da köppen iklimine göre yükseltisi çok olan kuzey taraflarda soğuk ve kuru kışlar baskındır. Yaz ayları ise soğuk geçer. Subarktik iklim özelliği bulunmaktadır. Ülkenin para birimi ise Moğolistan Tugriki'dir.

Moğolistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası standartlara göre para birimi kodları dünya çapında standartları belirleyen ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından düzenlenmektedir. ISO 4217 bir para birimi kodudur ve tüm ülkelerin resmi olarak kabul edip kullandığı para birimlerinin kısaltmalarını düzenler. Her ülkenin para birimi vardır ve bu para birimleri uluslararası para birimlerinin üç haneli kısaltmaları ile işlem görür.

Moğolistan’ın para birimi Moğolistan Tugriki’dir. Moğolistan Tugriki, Tögrög ya da Tugrik, Moğolistan Bankası tarafından dağıtılan bir para birimidir. 1 adet Moğolistan Tugriki 100 adet möngö’ye bölünmüştür. Ancak değeri azaldığı için günümüzde möngö madeni paraları geçerli değildir. Para biriminin ISO 4217 kodu ise MNT olarak belirlenmiştir. Döviz bürolarında ve uluslararası para piyasalarında Moğolistan Tugriki, bu kısaltma kodu ile anılır.