Moldova'nın para birimi nedir? Moldova'nın para biriminin kodu ve sembolü

Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldıktan sonra tarımsal ve sanayi alanında düşüş yaşanmıştır. Bu nedenlere bağlı olarak da hizmet sektörü Moldova’nın ekonomisinde önemli bir yer kaplar hale gelmiştir. Ülkedeki gayrı safi milli hasılanın yarısından fazlası aşılmıştır. Moldova’da kişi başına düşen milli gelire göre ülke Avrupa’nın en yoksul ikinci ülkesi olarak ilan edilmiştir.

Moldova'nın para birimi nedir?

Ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Kişinev’dir. Rumence, Rusça, Bulgarca, Gagavuzca dilleri ülkede konuşulan dillerdir. Bu çeşitliliğin nedeni ülkede çok fazla sayıda farklı etnik grubun yaşam sürmesidir. Bulgarlar, Çingeneler, Gagavuzlar, Rumenler ve Ruslar ülkede yaşayan çoğunluklar ve azınlıklardan bazılarıdır. Moldova’da yarı başkanlık sistemi geçerlidir.

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden ülke 38.846 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Ülke nüfusu ise 2.597.100 civarındadır. Doğu Avrupa’da bulunan Moldova, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülkenin komşularından biri Romanya diğeri ise Ukrayna’dır. Romanya ile birleşme konusu gündemde olsa da ülkenin yarısı bunu onaylarken diğer yarısı karşı çıkmaktadır.

Yazların ılık olduğu Moldova’da kış ayları dondurucu, rüzgarlı ve karlı geçer. Yıl genelinde sıcaklık -5 dereceye kadar düşebilir. Ülkenin para birimi ise Moldova Leyi'dir.

Moldova'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217 bir para birimi kodudur. Uluslararası Standartlar Teşkilatı ya da kısaca ISO tarafından düzenlenir. Bankacılıkta, para piyasalarında ve iş dünyasında ISO 4217 standartlarına göre belirlenmiş olan üç haneli kodlar ya da kısaltmalar kullanılır. Bir para biriminin değeri yükseltildiği zaman kodun son hanesi de değişiklik gösterir. Bu sayede iki farklı değerin birbirine karıştırılması mümkün olmaz.

Moldova’da para birimi olarak Moldova Leyi kullanılmaktadır. Moldova Leyi’nin alt para birimi banidir. Bir Moldova leyi 100 adet baniye bölünebilmektedir. Bu para biriminin ISO 4217 kodu ise MDL olarak belirlenmiştir.