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Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında olacağını öngörüyor.

Moody's: Petrol fiyatları 2021'e kadar 40-45 dolar arasında kalacak

Moody's Investors Service tarafından hazırlanan rapora göre, mevcutta negatif pozisyonda olan küresel petrol ve gaz sektörü görünümü, Haziran 2021'e kadar beklenen iyileşmeye bağlı olarak durağan seyire geçecek.

Entegre petrol ve gaz şirketleri, bu yılın ikinci çeyreğindeki toparlanma sonrasında rafine ürünlere yönelik artan talepten yararlanacak ancak talep geçen yıla kıyasla 2021'e kadar daha zayıf kalacak.

Nisan-haziran döneminden sonra kısmen yükseliş trendine giren petrol fiyatları, 2021 yılına kadar varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar seviyesinde kalacak.
Ekonomik toparlanmayla birlikte petrol fiyatları, varil başına Moody's'in 45-65 dolarlık orta vadeli fiyat aralığına yükselirse, petrol ve gaz sektörü görümünü de pozitif seyire geçecek.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı açıklamada, 2022 yılına yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü aşağı yönlü revize etmişti.

Fitch, 2022 için 53 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı tahminini, 50 dolara indirmişti.

KAYNAK:AA

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