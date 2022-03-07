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Moody's Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü

07.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moody's Rusya'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız borç notlarının B3'dan Ca seviyesine indirdi. Görünümü "negatif" olarak belirledi.

Moody's Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşu dün yaptığı açıklama ile Rusya'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız borç notlarının B3'dan Ca seviyesine indirdi. Görünümü "negatif" olarak belirledi.

Moody's yaptığı açıklamada, bu not indirimi ile birlikte Rusya'nın kredi notları için 25 Şubat'ta başlattığı gözden geçirme sürecinin tamamlandığını da duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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