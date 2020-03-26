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Moody's: Türkiye ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 1,4 daralacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini koronavirüs nedeniyle yüzde1.4 daralmaya düşürürken bir sonraki yıl ekonomideki toparlanmanın güçlü olmayacağı uyarısında bulundu.

Moody's: Türkiye ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 1,4 daralacak

Moody's tarafından G20 ekonomileri hakkında dün yayımlanan araştırma notunda Türkiye'nin 2021 yılında ancak yüzde 0.8 büyüyeceği öngörülürken, "(Gelişmekte olan G20 ülkeleri arasında) Türkiye ekonomisinin en ciddi etkilenen ülke olacağını tahmin ediyoruz. İkinci ve üçüncü çeyrekte toplam daralmanın GSYH'nin yüzde 7'si kadar olacağını öngörüyoruz. Meydana gelen şok Türkiye'de turizm ile bağlantılı sektörlere büyük ihtimalle yaz boyunca önemli zarar verecek" denildi.

Moody's raporunda Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs krizinden sonra gelişmiş ekonomilere kıyasla daha zayıf bir toparlanma sergileyeceği tespitinde bulunularak, "Yabancı yatırımcılara görece daha açık sermaye piyasalarına sahip ülkeler, ekonomik büyüme görünümünün bozulmasıyla birlikte finans piyasalarındaki riskten kaçış dalgalarına karşı daha kırılgan olacaklar" denildi.

Koronavirüs krizi nedeniyle dünya ekonomisinin büyük çoğunluğunu temsil eden G20 ülkeleri için yüzde 2.6 olan 2020 büyüme tahminini yüzde 0.5 daralmaya revize eden Moody's, G20 için 2021'de yüzde 3.2 büyüme öngördü.

KAYNAK:REUTERS

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, büyüme,

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