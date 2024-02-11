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Moodys İsrail'in kredi notunu düşürdü

11.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's İsrail'in kredi notunu A2'ye düşürdü. Moody's, 19 Ekim 2023'te İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı.

Moodys İsrail'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, çatışma ve bunun kamu maliyesini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürürken, kredi notu görünümünü negatife çevirdi.

Açıklamada, İsrail'in Döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A1"den "A2"ye düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatife çevrildiği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeni olarak devam eden askeri çatışma ve bunun daha geniş sonuçları gösterildi, bu durumun İsrail'in yürütme ve yasama kurumlarıyla mali gücünü zayıflatma riskini artırdığı kaydedildi.

İsrail'in kamu maliyesinin kötüleştiği ve kamu borç oranında önceden öngörülen düşüş eğiliminin tersine döndüğü belirtilen açıklamada, ülkenin borç yükünün çatışma öncesinde öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Moody's kredi notu
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