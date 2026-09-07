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Morgan Stanley'den TCMB faiz tahmini: Yıl sonuna kadar iki indirim bekleniyor

Morgan Stanley, TCMB'nin perşembe günkü toplantıda politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını beklerken, indirimlerin başlayabileceği döneme ilişkin tahminini paylaştı. İşte detaylar...

Morgan Stanley'den TCMB faiz tahmini: Yıl sonuna kadar iki indirim bekleniyor
Cansu Çamcı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmesinde TCMB'nin faiz politikasına yönelik beklentilerini açıkladı.

Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan rapora göre, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Ekonomistler Georgi Deyanov ve Arnav Gupta'nın hazırladığı raporda, son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde beklenen yavaşlamanın temkinli bir faiz indirim sürecine zemin oluşturacağı belirtildi.

Morgan Stanley den TCMB faiz tahmini: Yıl sonuna kadar iki indirim bekleniyor 1

EKİM VE ARALIKTA 100'ER BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Morgan Stanley'nin tahminine göre TCMB, ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık indirim yaparak yıl sonuna kadar politika faizini toplam 200 baz puan düşürecek. Böylece faiz oranı yüzde 35'e inecek.

Raporda, kademeli indirimlerin 2027 yılı sonuna kadar sürmesi ve politika faizinin yüzde 27,50'ye gerilemesi beklendiği kaydedildi. Bununla birlikte enflasyon kaynaklı risklerin, faiz tahminleri üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu vurgulandı.

TL CARRY TRADE İŞLEMLERİNDE OLUMLU GÖRÜŞ KORUNDU

Banka, küresel ve bölgesel koşulların yarattığı güçlüklere rağmen Türkiye'nin mevcut para politikası çerçevesinin dayanıklılığını sürdürdüğünü belirtti. Bu değerlendirmeyle Türk lirası bazlı carry trade işlemlerine yönelik "olumlu/yapıcı" tutumunu korudu.

Morgan Stanley den TCMB faiz tahmini: Yıl sonuna kadar iki indirim bekleniyor 2

Morgan Stanley stratejistleri, üç aylık vadede dolar/TL kısa pozisyonlarını tercih etmeye devam ettiklerini bildirdi. Enflasyonun düşüşe direnç göstermesi nedeniyle yerel tahvil piyasasına temkinli yaklaştıklarını belirten stratejistler, TL'deki değer kaybının vadeli piyasalarda fiyatlanandan daha yavaş gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bankaya göre bu durum, carry trade işlemlerinin yatırımcılara sunduğu getirilerin cazibesini korumasını sağlıyor.

Kaynak:Bloomberg

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Morgan Stanley
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