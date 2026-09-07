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Bir video çekti, 55 araç ceza yedi!

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Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi çevresinde hatalı park edilen araçlar nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle ilerlemekte güçlük çeken engelli bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti kayda alarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 55 araca toplam 68 bin 530 lira idari para cezası uyguladı.

İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde hatalı park edilen araçlar yüzünden tekerlekli sandalyesiyle ilerlemekte güçlük yaşayan engelli bir vatandaş, yaşadığı mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarın ardından bölgede yasak parklanmaya yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bir video çekti, 55 araç ceza yedi! 1

55 ARACA 68 BİN 530 LİRA CEZA

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik ekipleri, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresinde iki ayrı zaman diliminde denetim yaptı. gerçekleştirilen kontrollerde yasak park halinde olduğu tespit edilen 55 araca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'inci maddesi kapsamında toplam 68 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.
Bir video çekti, 55 araç ceza yedi! 2

MAĞDURİYETİ KAMERAYA KAYDETTİ

Tekerlekli sandalyesiyle ilerlemeye çalışan vatandaşın, hatalı park edilen araçlar nedeniyle geçiş yapamadığını göstererek duruma tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülü ihbarın ardından trafik ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği denetimler ve yasak park halindeki araçlara yönelik işlemler de görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başakşehir
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