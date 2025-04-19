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Moritanya'nın para birimi nedir? Moritanya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Moritanya İslam Cumhuriyeti ya da kısaca Moritanya Afrika anakarasının batı kısmında yer almaktadır. Sınır komşuları Fas, Batı Sahra ile aynı bölge üzerinde Polisario’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Mali, Cezayir ve Senegal’dir.

Moritanya'nın para birimi nedir? Moritanya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Berberi köklere sahip olan Moritanya ülkesi oldukça geniş bir tarihçeye sahip bir ülkedir. Genikece bir kelime olan Maure kelimesinden türemiştir ve ülkenin isminin Türkçe karşılığı "Batının adamı" anlamına gelmektedir. İsmini, buraya bu ismi veren Morolar halkından almaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Nuakşot olan ülkede ağırlıklı olarak Arapça dili konuşulmaktadır.

Moritanya'nın para birimi nedir?

Resmi dili Arapça, resmi dini ise İslam olan Moritanya İslam Cumhuriyeti’nde ağırlıklı olarak Moritanyalılar yaşam sürmektedir. Ülke üniter yarı başkanlık sistemli anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir. Bağımsızlığını 28 kasım 1960 tarihinde ilan eden ülkede nüfus tahmini olarak 4.403.313 civarındadır. Ülke bu özelliği ile dünyadaki en büyük ülkeler arasındaki sıralamada 29. sırada yer almaktadır.

Moritanya’nın sahip olduğu 5000 kilometrelik kara sınırında Cezayir 460 kilometre, Mali 2.236 kilometre, Senegal 742 kilometre ile sahil şeridinde yer almaktadır. Çöl ikliminin etkisi altında olan ülkede hava sıcaklığı yıl boyunca yüksektir. Yağış olmaz ve hava genel olarak tozludur. Kurak iklimin de etkilediği ülkede serinlik kaynağı Kanarya Akıntısı’dır. Ülkede kullanılan resmi para birimi ise Moritanya Ugiyası’dır.

Moritanya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası alanda devletlerin kullandıkları ve resmi olarak kabul ettikleri para birimleri üç harfli kodlar ve kısaltmalarla anılır. Bu kısaltmaların düzenlemeleri Uluslararası Standartlar Teşkilatı olan ISO tarafından yapılır. ISO 4217 uluslararası para birimi kodudur. Her devletin para birimine ait bir kısaltma vardır.

Bu kısaltmalar üç haneli kodlardır ve döviz bürolarında ya da uluslararası para piyasalarında para birimlerinin işlem görmesini sağlar. Moritanya ugiya para birimini kullanmaktadır. Moritanya Ugiyası’nın ISO 4217 para birimi kodu MRO olarak belirlenmiştir. Ugiya para birimi döviz bürolarında ve para birimlerinde bu kod ile işlem görmektedir.

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Ekonomi Moritanya para
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