Motokurye olma şartları ağırlaşıyor! Bakanlık düğmeye bastı: Denetimler sıkılaştı! Artık belge almak zorunlu olacak

Yemek ve market siparişi uygulamalarının artması ve pandeminden kalan bir alışkanlık ile eve sipariş oranları oldukça arttı. Motokurye sayılarının da oldukça artması ile beraber konu ile ilgili çalışmalara başlanıldı. Sabah'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kuryeler için yaptıkları düzenleme de sona geldi.

KURUMU DIŞINDA BAŞKA BİR YERE KURYELİK YAPARSA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Bundan sonra kurye olmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu olacak. Ayrıca, kuryeler çalıştıkları kurumu bildirme mecburiyetinde olacak. Eğer kurye, çalıştığı kurum dışında başka iş veya müşteriye ilişkin bir ürün ile yakalanırsa cezai işlem uygulanacak.

Geliştirilmesi planlanan Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin denetimi sıkı bir şekilde yapılacak.

KURYELERE SOSYAL GÜVENCE GELİYOR

Kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryeler için ise hizmet verdikleri firmalarla bir yıllık sözleşme yapmaları sağlanacak. Bu şekilde, kuryelerin sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirket tarafından karşılanmasını sağlamaya çalışacak.

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, kayıt dışı 2 milyona yakın kurye olduğunu belirtti ve sadece 1 milyonun kayıtlı kuryelik yaptığını aktardı. Kayıt dışı hizmet verenlerin WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden görev alındığını kaydetti.

Tomris, adli sicil kaydına bakılmadığı için hapisten çıkan kişilerin birçoğunun kuryelik görevine başladığını aktardı.

MOTOKURYE İLE UYUŞTURUCU TAŞINIYOR

Kurumsal firma kıyafeti giydirilerek motokuryelere uyuşturucu taşıtıldığını kaydeden Tomris, bazen kuryenin bilmeden uyuşturucu taşıdığını da söyledi.

Tomriz, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Örneğin bir müşteri 'acilen takım elbisemin şu adresten şu adrese gönderilmesi lazım' diye ilan açıyor ve 2 bin lira vereceğini söylüyor. Ve bu takım elbisenin gizli bir yerine uyuşturucu saklayarak, bunu hiç haberi bile olmadan motokuryeye taşıtabiliyor"

Çürük elmalar nedeniyle tüm sektörün zan altında kaldığını kaydeden Tomris, "Bazı münferit olaylar nedeniyle örneğin evinde yalnız olan bir kadın kuryeye kapıyı açmaya korkuyor" şeklinde konuştu.

GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAMIZ GEREK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin, "Motorlu kurye sayısında pandemiyle beraber çok ciddi bir artış oldu. Burada hem güvenlik anlamında hem de onları koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Bu süreci İçişleri Bakanlığı ve BTK ile yürütüyoruz. Bunlar evlerimize kargo getiriyorlar, güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz" dedi.