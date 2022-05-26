MOTORİN FİYATI 26 MAYIS 2022! Motorine zam geldi mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Mazot ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Motorin fiyatları 26 Mayıs Perşembe günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere LPG ve güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs 2022 Perşembe motorine zam geldi mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Mazot ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
Zam öncesi motorin fiyatları İstanbul'da 22.10 TL, Ankara'da ve İzmir'de 22.21 TL.
Motorine zam geldi. Fakat henüz beklenen zam pompa fiyatlarına yansımadı.
Beklenen zam pompaya yansıdığında ise fiyatlar 23 TL'nin üzerinde olacak.
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL
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