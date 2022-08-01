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MOTORİN FİYATI SON DURUM! 1 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

01.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırma yapıyor. Peki 1 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI SON DURUM! 1 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından her gün araştırılıyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile değişiyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin litre fiyatına indirim yapılmasının ardından LPG fiyatına ise zam gelmişti. Peki 1 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel motorin fiyatları...

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL
Ankara: 22,38 TL
İzmir: 22,38 TL

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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