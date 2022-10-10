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MOTORİN FİYATINA 6 GÜNDE 4 ZAM! Benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL?

10.10.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Akaryakıta zam geldi mi?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Geçen hafta mazota gelen 3. zam ile fiyatlar değişmişti. 1 lira 39 kuruşluk zam sonrası yeni bir zam daha bekleniyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL? 10 Ekim 2022 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları..

MOTORİN FİYATINA 6 GÜNDE 4 ZAM! Benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş kişi zam haberlerinin ardından internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL? 10 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları...

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10 EKİM 2022 MOTORİN KAÇ TL?

Petrolde yüzde 4'lük artış sonrası araç sürücüleri akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatları üst üste 3 kez zamlanmış, 4'ncü zammın da pazartesi gününden itibaren motorin grubuna yapılması beklendiği aktarılmıştı.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 27,14 TL

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 27,26 TL

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 27,29 TL

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

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