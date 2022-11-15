MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! Benzin fiyatı ne kadar oldu? Mazot kaç TL? 15 Kasım 2022 Salı güncel benzin fiyatları ve motorin fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, sık sık basında yer alan indirim ve zam haberleri sebebiyle arama motorlarında sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son gelişmenin ardından güncel fiyatlar bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 15 Kasım 2022 Salı günü güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MOTORİNE İNDİRİM!

Motorin fiyatına 1.56 TL'lik motorin indirim geldi. Yapılan indirim sonrası İstanbul'da motorin fiyatları 25 liranın altına geriledi.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,93 TL



