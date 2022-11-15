MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! Benzin fiyatı ne kadar oldu? Mazot kaç TL? 15 Kasım 2022 Salı güncel benzin fiyatları ve motorin fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, sık sık basında yer alan indirim ve zam haberleri sebebiyle arama motorlarında sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son gelişmenin ardından güncel fiyatlar bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 15 Kasım 2022 Salı günü güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Motorin fiyatına 1.56 TL'lik motorin indirim geldi. Yapılan indirim sonrası İstanbul'da motorin fiyatları 25 liranın altına geriledi.
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL