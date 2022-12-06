MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! Benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 6 Aralık 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatı ile benzinde son durum 6 Aralık 2022 Salı günü basında yer alan haberler sonrası birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...
Motorin fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 TL zam gelmişti.
Motorin fiyatı 6 Aralık itibarıyla değişti.
Motorin grubuna 69 kuruş indirim geldi.
Benzinin litre fiyatında ise değişiklik olmadı.
Benzin fiyatı: 20,19 TL
Motorin fiyatı: 22,97 TL
Benzin fiyatı: 20,37 TL
Motorin fiyatı: 23,13 TL
Benzin fiyatı: 20,36 TL
Motorin fiyatı: 23,20 TL