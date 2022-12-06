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MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! Benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 6 Aralık 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

06.12.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatı, 6 Aralık 2022 Salı günü gelen indirim sonrası araç sahibi vatandaşlar tarafından merak edildi. petrol piyasasındaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Oldukça hareketli bir dönem geçiren akaryakıt fiyatları son bir aydır neredeyse her gün değişiyor. Son olarak geçtiğimiz hafta zam yapılan mazota indirim yapıldı. Peki, benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! Benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 6 Aralık 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatı ile benzinde son durum 6 Aralık 2022 Salı günü basında yer alan haberler sonrası birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

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MOTORİN FİYATINA İNDİRİM

Motorin fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 TL zam gelmişti.

Motorin fiyatı 6 Aralık itibarıyla değişti.

Motorin grubuna 69 kuruş indirim geldi.

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6 ARALIK BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzinin litre fiyatında ise değişiklik olmadı.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (6 ARALIK 2022 SALI)

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 20,37 TL

Motorin fiyatı: 23,13 TL

AKARYAKIT

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,36 TL

Motorin fiyatı: 23,20 TL

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