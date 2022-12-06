MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! Benzin ne kadar oldu? İndirim sonrası motorin kaç TL? 6 Aralık 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatı ile benzinde son durum 6 Aralık 2022 Salı günü basında yer alan haberler sonrası birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Güncel akaryakıt fiyatları merak edildi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM

Motorin fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,16 TL zam gelmişti.

Motorin fiyatı 6 Aralık itibarıyla değişti.

Motorin grubuna 69 kuruş indirim geldi.

6 ARALIK BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzinin litre fiyatında ise değişiklik olmadı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI (6 ARALIK 2022 SALI)

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 20,37 TL

Motorin fiyatı: 23,13 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,36 TL

Motorin fiyatı: 23,20 TL



