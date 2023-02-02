FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! ZAM furyasının ardından araç sahiplerini sevindiren haber: İşte 2 Şubat 2023 BENZİN ve motorin fiyatları!

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! ZAM furyasının ardından araç sahiplerini sevindiren haber: İşte 2 Şubat 2023 BENZİN ve motorin fiyatları!

02.02.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri indirim beklentisi olduğu yönündeki haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarında son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Mazota 1,02 TL indirim geldi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte, 2 Şubat 2023 Perşembe günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! ZAM furyasının ardından araç sahiplerini sevindiren haber: İşte 2 Şubat 2023 BENZİN ve motorin fiyatları!

Motorin ile benzin fiyatında son durum son dakika olarak geçilen 'indirim' haberleri nedeniyle bugün (2 Şubat 2023 Perşembe) merak edildi. Son zam sonrası mazot fiyatı 23.42 TL'yi görmüştü. Mazot fiyatına yarından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette, "Bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, 2 Şubat 2023 Perşembe gününün motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ!

Motorin fiyatına yarından (2 Şubat Perşembe) itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

za2

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Şu anda motorinin litre fiyatı ortalama 23,41 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,08 TL'den satılıyor.

x2

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 23,67 TL

LPG fiyatı: 10,88 TL

x3

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,26 TL

Motorin fiyatı: 23,73 TL

LPG fiyatı: 10,59 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak "Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak
Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 NisanBorçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan
EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...EYT emeklilik prim günü bilmecesi çözüldü! İlk maaş için 28 Şubat uyarısı...
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin son dakika motorin indirim

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.