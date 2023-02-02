MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! ZAM furyasının ardından araç sahiplerini sevindiren haber: İşte 2 Şubat 2023 BENZİN ve motorin fiyatları!

Motorin ile benzin fiyatında son durum son dakika olarak geçilen 'indirim' haberleri nedeniyle bugün (2 Şubat 2023 Perşembe) merak edildi. Son zam sonrası mazot fiyatı 23.42 TL'yi görmüştü. Mazot fiyatına yarından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette, "Bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, 2 Şubat 2023 Perşembe gününün motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ!

Motorin fiyatına yarından (2 Şubat Perşembe) itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Şu anda motorinin litre fiyatı ortalama 23,41 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,08 TL'den satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 23,67 TL

LPG fiyatı: 10,88 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,26 TL

Motorin fiyatı: 23,73 TL

LPG fiyatı: 10,59 TL

