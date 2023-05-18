Motorin fiyatları için 76 kuruşluk zam! Akaryakıtta 18 günde dördüncü değişiklik: Yeniden 20 TL’ye yaklaşacak (18 Mayıs Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Ay başında brent petrol fiyatlarının Mart ayı sonrası ilk kez 75 doların altına gerilemesi ile akaryakıt fiyatları düşüşe geçmiş, fiyatların yükselmesi sonrası ise çifte zam tabelalara yansımıştı. Benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları petroldeki gelişmeler ile hareket ederken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri ‘Bugün benzine motorine indirim zam var mı?” sorusuna yanıt ararken, mazot fiyatı için zam geleceği öğrenildi. İşte akaryakıt fiyatları son dakika haberi ile il il güncel benzin-mazot fiyatı…

MOTORİNE 76 KURUŞLUK ZAM

Motorin litre fiyatları için Mayıs ayı başında önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş indirim yapıldı. 9 Mayıs’ta ise motorine zam yapılarak fiyatlar 66 kuruş yükselmişti. 19 Mayıs’tan geçerli olmak üzere motorin litre fiyatları için bir zam daha geleceği öğrenildi. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren 76 kuruş daha artacak.

Zammın ardından ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 19.29 TL, Ankara’da 19.74 TL ve İzmir’de ise 19.77 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 19.81 TL

Motorin: 18.53 TL

LPG (Otogaz): 10.47 TL

ANKARA

Benzin: 20.17 TL

Motorin: 18.98 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 20.16 TL

Motorin: 19.01 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL





